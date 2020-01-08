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快訊／台北松山驚傳雙屍案！20多歲男女疑上吊身亡　陳屍屋內

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▲▼台北松山驚傳雙屍案！20多歲男女疑上吊身亡　陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北松山區驚傳雙屍案！20多歲男女疑上吊身亡。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、張君豪、許力方／台北報導

台北市驚傳雙屍案！8日晚間9時許，松山區民權東路三段一棟大樓，發現有一男一女陳屍屋內，兩人年約20歲，疑似上吊自殺身亡，警方到場時，女子仍被吊著，男子則喉嚨有勒痕，倒臥地上。目前已經封鎖現場調查中。

警方初步調查發現，命案現場位於大樓6樓，獲報到場時，女子已經上吊身亡，男子則頸部有勒痕，倒臥地上，雙雙陳屍屋內。鑑識人員目前正在現場採證釐清，男子頸部的傷痕是徒手還是使用繩索造成，不排除有加工自殺方向可能性。至於雙屍命案原因則有待警方深入調查。

警方調查，發現上吊自殺的林姓女子（21歲）仰臥地上死亡的為蘇姓男子(（21歲）經警方鑑識人員初步判定，蘇男脖子上勒痕應該是造成他窒息死亡原因，但是否遭外力所為仍有待警方進一步追查。

警方指出，警員到場時兩人身體已均呈僵硬狀態，現場並未發現遺書，警方眼判兩人死亡時間超過3小時以上，死者兩人都是東吳大學學生，且都是地下樂團玩band成員，加上警方在現場方發現抗憂鬱藥物，兩人尋短原因警方目前已經通知校方、和通知女方家屬前來警局接受警詢釐清。

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▲▼台北松山驚傳雙屍案！20多歲男女疑上吊身亡　陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

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