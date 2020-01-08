KTV夜唱散場他假意攙扶醉女　伸淫手狂揉雪乳...渣男下場出爐

▲友人之中竟藏狼！KTV喝酒狂歡後，黃男假意攙扶醉女，竟伸狼爪狂摸猛揉其胸部，最後慘遭判拘。（示意圖／達志）

記者孫于珊／台北報導

一名黃姓男子與一群友人到台北市一家KTV夜唱，大家開酒助興，狂歡整夜！沒想到聚會結束要離開時，黃男竟對其中一名喝醉的成年女子小惠（化名）伸出淫手，假意上前攙扶，實則以雙手狂摸猛揉其胸部等處，讓小惠深感噁心不悅，憤而報警。台北地院依違反性騷擾防治法，處黃男拘役40日，得易科罰金4萬元。

事發於2019年4月8日凌晨3點多準備散場時，黃男陪同小惠搭電扶梯，然後趁2人步行通過大廳之際，黃男假裝好心攙扶不勝酒力的小惠，然後看她沒力氣抗拒，便在小惠身後先伸出右手穿過其右側腋下，觸摸並搓揉小惠胸部，雖然小惠有閃躲，但黃男仍於步行途中持續以雙手狂摸小惠的胸、腰等處得逞，而一切都被現場監視器錄了下來。

黃男事後坦承犯行，承認確實有觸摸、抓握小惠胸部，並且有向小惠道歉，也有心賠償小惠以求和解，然而小惠表示無和解意願！法官審酌黃男在公共場所趁小惠不及抗拒而摸觸其胸部等隱私處的行為，是漠視他人身體自主權，考量對小惠所造成的心理陰影等一切情狀後，判處黃男拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

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