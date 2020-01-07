「去過武漢」入境大陸船員回答險遭隔離　防疫人員聽「解答」笑出來

記者孫于珊／澎湖報導

由於目前大陸地區非洲豬瘟，及武漢不明肺炎疫情爆發，海巡與防疫人員對人船消毒和檢疫、體溫測量等皆絕不懈怠！不過在莊嚴謹慎的檢查中，發生了一樁有趣小插曲，一名陸籍男漁民「武漢」、「午飯」分不清，所幸他回一句「吃過午飯很久了！」讓防疫人員才安心，原來只是個烏龍。

▲海巡與防疫人員問有無去過「武漢」，大陸船員竟聽成有沒吃「午飯」而頻頻點頭搞出烏龍。（圖／翻攝自臉書／海巡署金馬澎分署授權提供）

當時防疫人員詢問所有船員有無去過「武漢」？有沒有肚子痛、拉肚子等情形？一有船員回說「肚子痛」，防疫人員便不甘輕忽，關心是否也有發燒等現象。其中一名大陸船員卻把「去過武漢」聽成「吃過午飯」，頻頻點頭並鏗鏘有力地回說「有！」讓防疫人員再擔心追問「去武漢多久了！？」「有家人在武漢嗎？」此時船員答非所問地答稱「吃過午飯很久了！」才使防疫人員露出鬆了一口氣的笑聲。

海巡署金馬澎分署將這烏龍橋段PO上臉書粉絲專頁稱「差點要把你隔離，你知道嗎！」以此逗樂大家一下，同時也慶幸「還好是誤會」，只是虛驚一場。該PO文也讓許多網友覺得「很幽默」、「非常有梗」，博得眾人一笑呢！

►「來逛逛不吃虧！不點進來會後悔～」

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