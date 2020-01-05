懷疑老公大陸包二奶！人妻模仿夫簽名調16年入境紀錄　違反個資獲判無罪

▲麥女懷疑老公在大陸外遇，為追蹤老公行蹤，她竟偽造簽名申請老公的出入境紀錄，慘遭提告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

麥姓女子因懷疑在大陸工作的老公劉姓男子外遇，2016年9月竟偽造劉男簽名，填寫「入出國日期證明書申請表」以了解劉男行蹤，劉男知情後，怒告妻違反個資法及偽造文書。法官審理時認為，麥女申請該證明是因劉男曾家暴女兒，她為聲請限制劉男出境才使用該文件，未違反個資法，這部分無罪，但偽造簽名仍構成有罪，審結判麥女有期徒刑2月，得易科罰金6萬。

麥女與劉男結婚28年，她懷疑老公外派大陸期間與1名徐姓女子共組家庭，不僅購屋還一同養育1女，這讓她傷心欲絕，希望老公能早日回頭。但劉男回國後不但拒絕溝通，還搬出住處，更曾因為對女兒學業及言行不滿，出手打人，遭女兒提告傷害。

麥女為了解老公真實行蹤，2016年9月1日前往內政部移民署，在未經劉男同意下，擅自以劉男名義填寫委託代辦書，於委託人欄偽造劉男簽名，並自居代理人填寫「入出國日期證明書申請表」，最後順利獲得老公16年來的出入境資料。劉男直到家暴女兒的傷害官司開庭才得知上情，氣憤對麥女提出違反個資法及偽造文書告訴。

法院審理時，麥女表示劉男在台所有事物都是她在處理，她本無犯意，不過法官認為，麥女大可使用一致的字體簽名，但她卻刻意模仿劉男字體，明顯觸犯偽造文書罪，最後判她有期徒刑2月，得易科罰金6萬元；另有關個資法的部分，因麥女僅把資料用在女兒的傷害訴訟，目的是怕老公出境離國，並未從中獲取不法利益或造成損害，因此這部分判麥女無罪。

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