女會計夜店慶生遇性騷「嚇到早產」　櫃哥摟腰8萬元飛了

記者黃翊婷／綜合報導

女會計美美（化名）2017年11月間前往夜店幫朋友慶生，沒想到過程中小宇（化名）突然靠了過來，多次搭肩、摟腰，還作勢要捧臉親吻，嚇得她趕忙用眼神向另外兩名友人求助，後來因為走不出受害陰影，加上懷孕停止用藥，導致早產，這才決定提告求償20萬元。台中簡易庭法官考量到雙方的收入、侵害程度等因素，最後判小宇賠償8萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲美美幫朋友慶生，卻遇到櫃哥性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，美美當天深夜11時許前往夜店幫朋友慶生，當時她坐在2樓包廂旁的吧檯，小宇卻突然湊了過來，不斷搭肩、摟腰騷擾，她頻頻閃躲，沒想到對方乾脆用手捧住臉，作勢親吻，還一直碰觸肩膀、腰部以及臉等身體隱私部位，眼見情況越來越失控，這才趕緊用眼神向旁邊的兩名友人求救。

幸好朋友們立即出手將小宇拉開，美美才終於脫離狼爪，雖然對方在刑事訴訟上被判處拘役55日，但她始終無法走出心中的陰影，多次前往醫院身心科就診，後來因為懷孕不得不停用躁鬱症的藥物，導致情緒起伏過大，不僅丟了工作，連寶寶都早產，這才決定提告請求20萬元的精神慰撫金。

▲美美控訴自己因為受到性騷擾，間接導致孩子早產。

對於上訴指控，小宇辯稱，美美的男友先前涉及妨害自由案件，剛好和性騷擾案時間完全重疊，怎麼能證明罹患精神疾病一定和自己有關，雖然刑事判決已經確定，但女方的朋友證詞有瑕疵，怎麼能反過來要求他賠償20萬元。

對此，台中簡易庭法官認為，小宇違反性騷擾防治法被判刑屬實，上述行為也的確會造成美美驚恐，請求精神慰撫金並無不妥，但考量到兩人一個是會計、一個是百貨公司專櫃人員，名下皆無任何財產，最後判小宇應賠償8萬元較為適當，其餘部分不應准許，全案仍可上訴。

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