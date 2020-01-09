「野狼125之狼」虐打兩女逃19年　追訴期滿前性侵國中女全被揪出

記者黃翊婷／綜合報導

桃園51歲鄭姓男子2016年9月間騎乘「野狼125」機車，尾隨一名剛結束補習的國中少女，並持防狼噴霧攻擊、性侵得逞，落網後警方比對DNA，發現他在1998年、1999年間各犯下一起性侵案，而追溯期只差一年就過了。高等法院本月8日依強制性交等罪，判處鄭男10年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲第一位受害婦女被打到眼球微血管破裂，身心嚴重受創。（示意圖／123RF，與本案無關）

判決書中提到，鄭男1998年8月某日凌晨頭戴全罩式安全帽、騎著野狼125機車外出，接著在平鎮區鎖定一名路過的女騎士，隨即上前攔車，並用防狼噴霧朝眼睛噴射，再用手抓住脖子恐嚇「不乖乖就範，就殺死妳」，甚至徒手攻擊受害者頭部、頸部，直到對方倒地無法反抗，才拖到陰暗處性侵得逞。

距離第一起案件發生不到一年，鄭男1999年5月某日晚間再度騎著野狼125機車尋找目標，很快就鎖定八德區一名落單婦人，這次他以體型、力氣優勢，先用手搭住受害者的肩膀，再強行推入一旁的溝渠，接著以雙手掐住脖子，再拖進附近的竹林中性侵。

▲鄭男每次犯案都是騎機車、戴全罩式安全帽。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

鄭男因為犯案手段凶狠，一度被稱為是「野狼125之狼」，他犯下這兩起性侵案後就沒有任何消息，警方循線追捕都找不到人，眼看20年的追訴期即將期滿，刑事局突然傳出比對到嫌犯的DNA。原來，鄭男2016年9月間再度犯案，尾隨性侵一名剛結束補習的國中少女，手法與先前兩案相似，面對DNA比對一事，他被關押在看守所時坦言，時間已經太久了，大致上不太記得，「但只要有我的DNA，我都認帳」。

關於這三起案件，桃園地院去年5月針對前兩起案件進行審判，並依強制性交等罪判處鄭男10年6月有期徒刑。全案上訴至高等法院，法官認為他犯案時會故意攻擊受害者的頭部等要害，惡性重大，最後維持一審判決，等到未來判決確定，會與第三起國中少女案一同合併應執行刑期。