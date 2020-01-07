空姐淚訴遭強拉廁所！華航機師「很sexy想咬一口」　大反擊要100萬

▲華航機師被控性騷擾，認為名譽受損，提告向空姐求償100萬元。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

華航機師張明初去年被控拉空姐進廁所，還說出「很sexy，讓人想咬一口」、「小妖精」等語，遭法院判賠10萬元。如今案件還在上訴，但張明初認為空姐在臉書控訴此事，已經構成名譽受損，向空姐提告求償100萬元，同時要求登報道歉。

根據判決書，張明初2017年10月以教官身分搭乘曼谷飛台北班機，不斷問當事空姐是不是泰國籍組員，「妳皮膚很白耶，輪廓也深，像妳這樣的姿色，在泰國可是國色天香、超級美女呢！」

當時空姐感到一陣錯愕，僅禮貌性回覆「謝謝」即轉身離去，不料張卻將她強拉進廁所，企圖觸碰臉頰。事後，張男與魏姓客艙經理聊天，還當著空姐的面說，「這個妹妹很可愛，很sexy，讓人想咬一口！」

魏姓經理聽完也搭腔，「對阿，每次飛遇到她，我也會過敏。」班機落地後，張明初還在空姐背後說，「妳這個小妖精挺厲害的嘛，把你們客艙經理也搞得心癢癢的！」

空姐不堪羞辱，確診出現憂鬱、焦慮、失眠或莫名哭泣等症狀，除了向華航提出性騷擾申訴，也提告求償50萬元。華航調查後，對張明初記一小過處分，但張在法庭上否認性騷擾，也不願道歉，辯稱指控皆非事實。

法院審酌其他空服員證詞，認定張明初構成性騷擾，但考量張男任職機師月入20萬至25萬元，最後酌定賠償金額應以10萬元為妥。如今案件還在上訴，但張認為空姐捏造事實，已經導致他名譽受損，危及工作權，因此向空姐提告求償100萬元。

▲台北地方法院。（圖／記者屠惠剛攝）

台北地方法院7日下午開庭審理，張明初在妻子、律師陪同下出庭，強調空姐的指控子虛烏有，不僅破壞了他的個人名譽，還想讓他喪失工作，希望法官能還他一個公道。

張的委任律師在庭上指出，該名空姐2017年10月在臉書社團「梅花不幫忙」捏造張姓教官對組員有騷擾行為，向華航申訴性騷擾案件，甚至還誣指張有輕生傾向，使張必須接受「飛行適任性調查」，意圖使張喪失工作權，但事實證明張沒有輕生念頭、負面思考，空姐應負起賠償責任。

空姐委任律師反擊，空姐在臉書社團內的文章沒有指名道姓是張明初，即便被認為有指名，那也是基於事實陳述，沒有傷害名譽權的問題，應該受言論自由保障。

法官聽完後，諭知3月6日再開庭審理。