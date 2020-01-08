蔡英文新竹造勢破萬人！賴清德燒聲喊：民進黨守護台灣是「一世的工作」





▲賴清德出席蔡英文彰化造勢晚會。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／新竹報導

2020大選進入最後倒數三天，總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」車隊8日一早從彰化一路開進苗栗，晚間則分別在新竹、桃園舉辦造勢晚會。民進黨副總統候選人賴清德致詞時表示，民進黨這次政黨票號次14號，代表的意義正是民進黨手護台灣是「一世的工作」。

蔡英文「勇敢自信 護台同行」新竹縣市聯合造勢晚會8日晚間登場，滿滿支持者擠爆會場，主辦單位宣布現場超過一萬人。卓榮泰致詞時替民進黨不分區名單拉票。他說，國民黨的不分區名單裡，吳斯懷有問題、葉毓蘭有問題，現在連陳以信也有問題，他自己弄得基金會寫了文章不敢發表，叫美國雜誌登出來罵蔡總統，這根本就是偷吃步。

卓榮泰說，民進黨的不分區沒有問題，每一個都有自己的專業，「每個都是正正當當、清清白白、實實在在，對得起台灣、對得起人民、對得起國家，如果台灣人民覺得我們改造不夠好，我不敢要大家這一張票，如果大家覺得民進黨做得好，我千拜託萬拜託，政黨票留給民進黨！」

接著上台的賴清德提到，民進黨這次政黨票號次14號，代表民進黨守護台灣、守護民主是「一世的工作」，至於蔡英文為何抽到三號也有意義，就是「三張選票」護台灣，懇請鄉親票投蔡英文、票投民進黨，讓蔡政府繼續為人民服務。