社會焦點

夫妻12年婚姻崩壞　岳母當證人少做1事「離婚無效」

記者黃翊婷／台北報導

人夫阿強（化名）與妻子小美（化名）長期感情不睦，雙方在2023年6月協議離婚，但由於2名證人在簽名時沒有向男方確認是否有離婚之真意，因此，阿強決定提出「確認婚姻關係存在」訴訟。士林地院法官日前審理之後，裁定確認阿強與小美之間的婚姻關係存在，全案仍可上訴。

▲▼離婚,法院,判決。（示意圖／達志影像）

▲小美找來母親、友人擔任離婚證人，卻因為證人沒有向阿強確認是否有離婚之真意，反而讓她離不了婚。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，他和小美在2023年6月間簽署離婚協議書，斬斷12年婚姻關係，然而，離婚協議書上雖然有2名證人的簽名及蓋章，但實際上2名證人簽署時，並未向他確認是否有離婚之真意，也沒有在場親見親聞，不符合離婚要件，這才決定向法院提出確認婚姻關係存在的訴訟。

小美則辯稱，2名證人分別是她的母親（阿強的岳母）、朋友，均親見親聞她和阿強有離婚之真意，而且母親對阿強很好，母親擔心阿強離婚之後在台北居無定所，所以在2024年6月間將名下一間房屋出租給阿強。

不過，擔任證人的友人表示，簽名當下阿強不在現場，但過去他曾在電話中聽聞夫妻倆在談論離婚的事情。小美的母親也證稱，簽名當下沒有問過阿強是否確定要離婚，她只聽了一方的說詞。

士林地院法官認為，2名證人在簽署時並未向阿強確認是否有離婚之真意，雖然其中1名證人表明曾在電話中聽聞夫妻倆談論離婚的事情，但夫妻之間相處不愉快，脫口說出離婚言論，並不代表一定有離婚之真意。

法官表示，阿強和小美向戶政事務所提交的離婚協議書上雖然有2名證人，但因為證人在簽署時沒有親自或以電話向阿強確認是否同意離婚，顯然不符合「離婚證人應親自見聞確認兩造有離婚真意」的要件，自然也無法符合「離婚應有2人以上證人」的要件，因此，雙方兩願離婚不生效力，最終裁定阿強勝訴，全案仍可上訴。

01/19 全台詐欺最新數據

基隆2死惡火！殉職小隊長是消防兄弟檔　3進火場「摘面罩救人」

分享給朋友：

