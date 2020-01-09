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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／選前之夜搶不到路權？韓國瑜先上凱道才聰明？

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新聞節目中心／綜合報導

2020總統大選倒數48小時，國、民、親候選人火力全開催票。國民黨總統候選人韓國瑜9日晚間舉辦「百萬庶民站出來！凱道勝選晚會」，號召韓粉把他送入總統府，與10日在同地點舉辦選前之夜的總統蔡英文較勁意味濃厚；親民黨候選人宋楚瑜則從桃園跑到新北全力掃街。最後關鍵時刻，誰能催出最多游離票、青年票？《雲端最前線》9日邀請韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新、郭台銘辦公室副發言人吳怡萱、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼韓國瑜0109凱道造勢，韓粉清晨6時就到場 。（圖／記者游宗樺攝）

▲韓國瑜0109凱道造勢，韓粉清晨6時就到場 。

8日有週刊爆料，指韓國瑜曾經想移民加拿大，引來韓辦大動作提告。而韓國瑜受訪時也強調，自己沒有雙重國籍，未來若當上總統，只要被查到有雙重國籍，「我可以跟所有台澎金馬的同胞來承諾，不可以擁有雙重國籍，即使選上總統也需要辭職，這可以接受所有公評」。

除了藍綠之爭，第三勢力戰火也不小，尤其鴻海集團創辦人郭台銘到底站哪邊？格外受到矚目，近期頻頻幫親民黨拉票，廣告宣傳也不少，有些人說是「棄柯保宋」，但8日突然出現在民眾黨基隆造勢活動上，還揹上了「柯文哲氣球」一同掃街，選戰最後關頭，會為兩黨帶來什麼影響？登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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