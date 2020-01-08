美軍最機動陸軍「第82空降師」部署中東　阿兵哥：要打仗了

▲美軍第82空降師開赴中東。（圖／路透，下同）



記者林彥臣／綜合報導

美國與伊朗的緊張情勢一觸即發，美軍派遣機動性最高的部隊「第82空降師」（82nd Airborne Division）緊急開赴中東，北卡羅來納州（North Carolina）布拉格堡基地（Fort Bragg）有600官兵週末開拔，多數是首次出任務的年輕士兵，他們檢整好步槍與彈藥，並且與家人通過離開美國前的最後一通電話，之後就交出自己的手機。

根據《路透社》報導，布拉格堡的600名大兵，只是第82空降師奉令前往中東約3500名傘兵的一部分，其中大部分士兵的第一站是科威特，最後目的地則列為機密。

其中一位阿兵哥還高喊，「我們要打仗了！兄弟們！」但是大約30~40歲左右的老兵則顯得神情嚴肅，他們可能看過自己的同袍，在戰爭中傷殘，甚至是為國捐軀的畫面。

一名來自維吉尼亞州阿什伯勒市（Asheboro）被批准接受訪問的27歲士兵表示，當街收到命令時，他並不感到驚訝，「我正好在看新聞，看看那邊的情況如何。接著我收到來自中士的簡訊，叫我『不要亂跑』。」

▲伊朗聖城旅（Auds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遭到美軍擊殺。（圖／路透）



美國總統川普下令以無人機擊殺伊朗軍事指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後，引發中東陷入新的衝突危機。第82空降師正進行自2010年海地地震以來最大規模的「快速部署」行動。

第82空降師發言人伯恩斯（Mike Burns）中校表示，第82空降師被視為美國陸軍機動性最高的部隊，相當適應快速部署，但這次情況似乎跟過去不同。

伯恩斯說，這些傢伙似乎對離開這裡感到很興奮，但是「我們不能確定他們需要離開多久，這是最困難的部分」。

伯恩斯強調，「我們是一隻步兵部隊，主要執行地面戰鬥的任務，這是完全的真實」。

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