伊拉克總理：蘇萊曼尼「和平斡旋」卻命喪空襲　川普全知情！

▲伊朗「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍擊殺伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）震撼全球，根據川普政府的說法，他就是策劃在中東地區對美國外交設施及人員攻擊計畫的關鍵人物。但伊拉克看守總理馬赫迪（Adil Abdul-Mahdi）直指華府所言根本是個謊言，因為蘇萊曼尼當時是為了「和平」而來，商討伊拉克與伊朗、沙烏地阿拉伯之間的外交和解，且美國總統川普也知情。

▲川普先前說，美軍採取的空襲行動「阻止」一場戰爭，並非發動戰爭。（圖／路透社）

綜合NPR等外媒報導，川普指示空襲伊拉克巴格達機場的決定並未事先通報國會，引發外界諸多揣測，且當一名記者在3日國務院簡報會場要求政府提出證據時，美國官員當場變臉，更直說「天啊！真的有需要解釋我們為什麼做這些事嗎？」

▲巴格達國際機場周邊道路的殘骸。（圖／路透）

根據伊拉克看守總理馬赫迪5日在議會的說法，在美國駐巴格達使館遇襲後，川普曾來電要求協助與伊朗進行斡旋，且留下蘇萊曼尼前往伊拉克是「安全」的印象，同時川普也向他表達從中協調的謝意。依據馬赫迪的原定計畫，他要在空襲發生當日的上午與蘇萊曼尼會面，討論中東局勢的外交議題，但2人還沒見到面，蘇萊曼尼就命喪美軍的空襲行動。

「他是來傳遞伊朗方面的消息，回應我們先前透過沙烏地阿拉伯轉達給伊朗的訊息」，馬赫迪把美軍的行動形容成「政治暗殺」（political assassination）。事後，伊拉克國會投票決定要把美軍驅逐出境，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）顧問德甘（Hossein Dehghan）5日指出，一定會用「軍事行動」的方式報復。

▲伊拉克看守總理馬赫迪（Adil Abdul-Mahdi）。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，儘管伊拉克政府宣稱已戰勝恐怖分子，但美國領軍的聯軍仍留在當地，阻止伊斯蘭國捲土重來。美方5日表示，過去2個月來美軍基地多次遇襲，會暫停對伊拉克反IS的行動以及訓練伊拉克軍隊的相關任務。

只不過，蘇萊曼尼喪命所帶來的結果，讓人不禁聯想起歐巴馬政府2016年暗殺塔利班領袖曼蘇爾（Mullah Akhtar Muhammad Mansur）的無人機空襲事件。曼蘇爾渴望透過和平談判來終結美國占領阿富汗的局面，但最終死於美軍之手，讓塔利班內部鷹派人士勢力擴大，全國暴力衝突隨之爆發。

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