共同守護失智長者平安　台南警特製「護老」貼紙、捺印指紋建檔

▲台南市警新營分局，透過走入社區關懷失智老人，宣導預防失智老人走失的方式，期能預防失智老人走失及發生意外。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



鑑於失智老人走失發生意外案件逐年增加，為避免此類憾事發生，台南市警新營分局，透過走入社區關懷失智老人，及向家屬宣導預防失智老人走失的方式，期能預防失智老人走失及發生意外。

新營分局、柳營奇美醫院失智共照中心及麵包車樂團合作，7日至鹽水區月港里活動中心舉辦「奇憶用愛守護，讓長輩安全回家」防長輩走失宣導活動。新營分局員警除宣導預防走失方法外，並將印有「護老」字樣的反光板及反光貼紙，掛在失智長輩腳踏車前後，貼紙貼在其鞋子及腳踏車明顯處。

員警執行各項勤務中，發現失智長輩鞋子及腳踏車貼有「護老」字樣標誌時，將立即關懷詢問，防止失智長輩走失發生意外。另新營分局在活動中也提供幫失智長輩捺印指紋建檔服務。

新營分局分局長李名昌表示，家有失智長輩，事先預防走失的工夫絕對不能少，除了可以申請「愛的手鍊」、購買附有GPS功能的愛心手鍊或在口袋中放入小紙條，寫上聯繫方式，有利於迅速確認身分並通知家屬之外。也可以至新營分局捺印指紋建檔、更新身分證照以利人臉辨識等，防範未然，才是給長輩最好的照顧與保護。