行人遵守號誌、標線　永保平安返家

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▲交通警察大隊為宣導行人正確交通觀念，前往台南市台南火車站、遠東百貨、新光三越西門店等處，針對行人及年長者聚集地點進行交通安全宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲交通警察大隊為宣導行人正確交通觀念，前往台南市台南火車站、遠東百貨、新光三越西門店等處，針對行人及年長者聚集地點進行交通安全宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2019年1至11月行人A1類死亡交通事故18人，11月份高達6人， 占3分之1，其中5人超過65歲以上，時段集中在晚上7時23時，肇因包含行人跨越馬路未注意左右來車，車輛未注意車前狀況禮讓行人等，造成行人送醫急救後不治死亡，令家屬悲痛萬分，也請用路人應多注意，多一分禮讓，則少一件事故。

▲交通警察大隊為宣導行人正確交通觀念，前往台南市台南火車站、遠東百貨、新光三越西門店等處，針對行人及年長者聚集地點進行交通安全宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局交通警察大隊為防制行人在晨昏光線不佳發生交通事故，於2019年採購手電筒1500個及LED亮光手環4000條，均已發各分局宣導時使用，另各分局針對轄區交通狀況，2019年12月份至各廣播站（各活動中心、廟宇）進行廣播達886次，讓不同年齡層里民知悉各種肇因而有所警惕，並從中得知如何防範的方法，達到降低發生事故的效果；另交通警察大隊亦拍攝「崑濱伯」微電影－關懷長者行的安全，宣導穿越道路要注意事項。

▲交通警察大隊為宣導行人正確交通觀念，前往台南市台南火車站、遠東百貨、新光三越西門店等處，針對行人及年長者聚集地點進行交通安全宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通警察大隊為宣導行人正確交通觀念，於12月30日下午前往台南市台南火車站、遠東百貨、新光三越西門店等處，針對行人及年長者聚集地點進行交通安全宣導，並贈送購買宣導品LED手環帶，提醒年長者於清晨或黃昏夜間出門時，除應穿著鮮明衣服閃亮亮外，更應有正確橫越馬路的方式，即「停、看、轉、揮、動」。「停」停人行道不強行；「看」看看號誌小綠人；「轉」轉左轉右等車停；「揮」揮手微笑表謝意；「動」動身起步快步走。

▲交通警察大隊為宣導行人正確交通觀念，前往台南市台南火車站、遠東百貨、新光三越西門店等處，針對行人及年長者聚集地點進行交通安全宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警察局呼籲所有行人，切勿因貪圖一時的方便而任意「橫越馬路」，並提醒家中長輩，在清晨或夜間出門時，應穿著鮮明衣服，或攜帶手電筒，讓駕駛人容易看到。另外警察局也請所有市民們協助年長者穿越道路，關心年長者「行」的安全。

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