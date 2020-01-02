保護警察新利器上身　安全值勤保平安

▲台南市警局為強化第一線警員安全，特購買186組「警報型警示燈」及3500顆LED肩燈，讓警員有更多反應時間，避免傷亡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警局為強化第一線警員安全，特購買186組「警報型警示燈」及3500顆LED肩燈，該警示器可擺放在交通錐上，並與警員身上的警示燈連動，只要交通錐被撞倒，警員身上的警示器會同步閃光、聲響，讓警員有更多反應時間，避免傷亡。

警員處理交通事故時，面臨夜間視線不良、天候不佳或酒駕、毒駕與疲勞駕駛等各種不確定危險因子，遭後車追撞造成死傷意外，常引發社會關注，此次採購的「警報型警示燈」，意在建立起「交通管制預警系統」無線智慧防護網，如有車輛撞倒交通錐，警報型警示燈會同步觸發警報裝置，提醒員警可能有車輛衝撞情形發生，及時反映閃避，避免憾事發生，讓員警多一層保障，以全力共同營造安全工作環境與塑造專業形象為目標。

台南市多處聯外道路及市區樞紐要道，交通流量驚人，同仁夜間道路上執勤風險高，同仁在現場執勤往往更需謹慎、小心，不斷強化執法裝備、改善執法器材以提升交通執法品質及安全，一直是警察局長期以來不變的方針，為保障員警生命安全，購置LED肩燈配發第一線外勤人員，避免其他車輛衝撞，是對執勤同仁生命安全的最大保障。

台南市警交通大隊長翁誌宏表示，警員在道路上執行各種勤務，時有遭後方來車追撞受傷事件，為強化員警執勤安全及提升交通事故處理品質，交通大隊採購「警報型警示燈」，依各分局車禍件數多寡發放各外勤交通分隊在處理交通事故時使用，以確保員警執勤時的安全。