永康警熱心警細查　平安送迷途男子返家

▲住台中的張姓男子與家人走失，台南市永康分局警網接到民眾攔車表示，帶回細查下，終於找到家人，讓張男平安與家人團聚。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局警網接到民眾攔車表示，在永康區大灣東路358號前，有名男子到他們住家要找太太，經員警帶回細查下，終於找到家人，讓張姓男子平安與家人團聚。

永康分局大灣派出所警員陳冠霖、王聰寶日前擔服巡邏勤務時，於深夜11時55分行經永康區大灣東路358號時遭民眾攔車，報稱有一名老人沿途要找太太，2員發現該名男子自稱姓張，未攜帶任何身分證件，更也無法陳述身分及年籍資料，經以M-POLICE人臉辨識系統也無法查得年籍，當時天候下雨寒冷，2員深怕老者受寒，先將帶返派出所內安置。

經戶役政系統查詢比對身分時，發現有一名疑似60多歲張姓男子與其相符，但戶籍卻顯示住台中市豐原區中山路一帶，經過濾得知這名張姓先生家裡電話，經聯繫上家人確認，表示父親與母親、舅舅一同到台南花園夜市遊玩，由於父親記憶退化不認識路等狀況，在夜市內與母親分散走失，幸得警方通知到家人，使得張姓男子得以返家，其徐姓妻子更親自到派出所表示謝意，永康分局建議可為張先生申請愛心手鍊或於衣物上明顯刺繡聯繫電話，可免除走失之苦，張太太對警方敬業的精神相當認同及感佩。

永康分局陳表示，陳、王2員平時工作表現認真、勤務落實，本案積極協助迷途老人，發揮同理心，展現了警察之服務熱忱，為民服務之精神足為員警表率。