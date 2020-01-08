7盜獵者開心合照大猩猩！「槍抵身上」將屍體當戰利品　網怒：在等他們被逮捕

實習記者周依儒／綜合報導

法國的保護大猩猩組織「L'Association Gorilla」近日在Facebook貼出一張照片，照片中只見一群剛狩獵完的男子，圍著一隻遭獵殺的「戰利品」大猩猩合照，並指出這隻大猩猩是在剛果共和國首都布拉柴維爾（Brazzaville）附近遭到殺害。照片一PO出，馬上激起大批網友的憤怒，直批這群非法捕獵者「實在太殘忍」。

據《每日郵報》報導，保護大猩猩組織5日在臉書PO出一群「盜獵者」，和已遭獵殺大猩猩的合照。片中可以看到至少7名男子開心的舉著槍，有些甚至將槍口抵在大猩猩的身上，彷彿在宣告主權一樣。不過，坐在中間的大猩猩卻無力反抗，可能已遭獵殺死亡。

▲大猩猩應該已經被殺害。（圖／翻攝自臉書L'Association Gorilla）

PO文氣憤寫到「讓我們停止大屠殺！這些震驚的照片是我們永遠都不想再看到的，一名大猩猩在受到非法獵殺後，還要被獵人曝光合照！」並在後面強調「剛果共和國的法律嚴禁屠殺保育類動物！」

照片貼出後也讓許多網友感到憤怒，紛紛表示「我正在等這些人被逮捕的照片」、「只有人類會這麼恐怖！」、「用邪惡來定義這些人都不夠」等等。

▲目前大猩猩已列入極危動物名單。（圖／達志影像／美聯社）



據悉，照片中的大猩猩應屬「西部低地大猩猩」，是動物園中最常見的一種，多生活在安哥拉、喀麥隆、中非共和國、剛果共和國等地，不過現在卻因為伊波拉病毒和人類的獵殺成為極危物種。另一種「東部低地大猩猩」則只生活在剛果民主共和國內，同樣也是保育動物中的瀕危動物。

根據世界自然基金會（WWF）表示，野生的大猩猩目前正受到偷獵者、疾病和森林砍伐的威脅，在野生環境裡僅剩1000多隻大猩猩，且由於司法系統效率極低，因此偷獵活動到現在都沒有減弱；整個非洲的中西部都充滿了食用森林獵物的貿易，許多獵人殺害大猩猩拿去給城市中的富裕階層享用。