餘震不斷全島大停電！波多黎各進入緊急狀態　已知1人遭牆壁壓死

▲波多黎各連續2日發生強震，已知至少1人死亡。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國自治領地波多黎各地震不斷，繼前一天剛發生規模5.8地震後，當地時間7日凌晨又發生規模6.4強震，造成島上大規模斷電，並傳出嚴重房屋倒塌災情，造成至少1人死亡。

根據美國地質調查局觀測，規模6.4地震發生在當地時間7日凌晨4時24分（台灣時間下午4時24分），震央位置在波多黎各西南沿岸外海，深度僅10公里，

隨後8小時內，當地又陸續觀測到至少27起規模3以上餘震，其中最大的一起規模為5.6；另外，這也是波多黎各連續兩天發生強烈地震，前一日當地才剛發生規模5.8地震。

《紐約時報》報導，波多黎各總督巴斯克斯（Wanda Vázquez）已經宣布當地進入緊急狀態，形容這是波多黎各人102年以來從未經歷過的災難。巴斯克斯警告，預期未來幾天仍有可能發生強烈餘震，加上島上大部分地區仍無電可用，將連帶影響到島上近三分之一的自來水供應。

波多黎各龐塞市市長梅隆德斯（Mayita Meléndez）證實，當地部分房屋被完全震垮，當地一名73歲男子馬丁內斯（Nelson Martínez Guillén）慘遭倒塌牆體壓死，另有一名婦女被壓傷骨折，受困3個小時才被救出。

波多黎各電力局表示，大範圍停電範圍包括首府聖胡安（San Juan），主要原因是地震觸發自動保護系統啟動。電力單位表示，希望能在7日稍晚陸續恢復電力供應。

美國地質調查局最初觀測規模6.6，隨後下修為6.4，另外還觀測到規模5.6、5.2、4.5三起餘震。波多黎各地方當局原本曾發布海嘯警戒，但目前已經取消；美國國家海嘯預警中心表示，地震並未引發海嘯威脅。

▼波多黎各總督已經宣布進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）



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