布吉納法索恐攻！聖戰士屠殺35平民「女性居多」　總統：舉國哀悼2天

▲布吉納法索恐攻事件頻仍。（圖／翻攝Google Map）

記者張靖榕／綜合外電報導

西非國家布吉納法索（Burkina Faso）北部發生恐攻事件，一批聖戰士突襲小鎮，之後又和當地安全部隊正面駁火，造成35名平民死亡、7名安全部隊成員喪生，以及80名聖戰士身亡。總統卡博類（Roch Marc Christian Kabore）宣布全國哀悼2天。

《美聯社》報導，事發地點位在該國薩赫爾地區（Sahel ）阿賓那（Arbinda）小鎮，接近北邊鄰國馬利（Mali）。軍方聲明指出，恐攻過程約7小時，駁火結果聖戰士死亡80人，安全部隊則為7人。





▲布吉納法索總統卡博類（Roch Marc Christian Kabore）宣布，全國哀悼2天。（圖／達志影像／美聯社）

卡博類表示，安全部隊成員的的英雄行為，最終擋下了80名恐怖分子的攻擊，「這次野蠻的攻擊結果，造成35名平民死亡，他們之中大多數是女性。」目前尚未有任何聖戰組織出面宣稱犯下攻擊。

布吉納法索恐攻行為屢見不顯，不少伊斯蘭激進團體在當地都相當活躍，不過他們有一個共同特點，只要該起事件平民死傷慘重，就不會有人敢站出來承認是自己組織幹的。

由於布吉納法索和馬利接壤地帶恐攻事件頻仍，法國領頭的部隊於2013年進駐提供軍事援助，多少在2016年及2017年改善部分地區的治安；然而東部和北部的致命危險已經迫使該國至少50萬人流離失所。