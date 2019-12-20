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上網查「非洲」只出現貧窮　藝術家畫350張表情符號呈現美麗一面

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▲▼非洲,文化,服飾。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲非洲讓人聯想到「戰爭」、「貧窮」，而忽略獨有的文化特色。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

居住在象牙海岸（Côte d'Ivoire）的一名藝術家葛雷貝（O'PlérouGrebet）在過2去年多的時間，創造了350多種有關非洲的表情符號。葛雷貝表示，當他有一次想要在網路尋找非州的圖片時，只出現「疾病」、「貧窮」等負面的內容，因此讓他開始思考，要如何將非州美麗的一面呈現出來。

根據CNN報導，葛雷貝厭倦了每次都在網路上找到非洲的負面形象。他表示，「人們將非洲形象限縮在戰爭所導致的貧困和饑荒，雖然有部分的事實，但並非到處都是這樣。」於是開始思考如何告訴大眾非洲也有好的地方。

葛雷貝從2017年開始，就自己觀看Youtube影片，學習怎麼設計表情符號。他的第一個作品是「香蕉饅頭」（Foutou），使用木薯粉和搗碎的芭蕉製成，也是象牙海岸的特色食物。他的創造靈感都是來自非洲歷史，或是直接從生活中得到靈感。

葛雷貝所設計的內容非常多元，從食衣住行育樂都包含在內，像是繪製出非洲的特色美食，針對女性的服裝和髮型進行設計，或是將非洲會使用到的生活用具等內容都設計出來，累積出超過350種的符號。

葛雷貝也表示，他不僅僅只是想要設計出來而已，還希望大眾可以在使用聊天程式時，直接在對話中使用，這才達到他想宣傳非洲文化的目的。此外，他也將所有符號放在一個稱為「Zouzoukwa」的應用程式，讓大眾可以更方便使用，目前已經累積12萬次下載。

Zouzoukwa被非州人才獎（African Talents Awards ）提名為2019年最佳的應用程式。葛雷貝也計劃從他的作品衍生製造手機殼、提袋或是衣服，繼續尋找能將非洲美麗的文化更加發揚光大的方式。

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