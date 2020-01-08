25歲男衰見食人魔網友慘遭割喉　警開門嚇：倒吊裸屍「下面不見了」

▲拉騰斯基（Mark Latunski）脾性古怪，據認識他的朋友說，「他會做出這樣的事情，我完全不意外」」。（圖／翻攝自臉書「Mark Latunski」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國密西根州（Michigan）50歲男子拉騰斯基（Mark Latunski），透過交友軟體約25歲的貝肯（Kevin Bacon）到家中，竟搖身一變成為食人魔，殘忍割斷約會對象的喉嚨後，把對方睪丸割下來吃掉。

英國《鏡報》報導，2019年12月24日，貝肯在網路交友軟體上認識拉騰斯基，並在當晚到對方家赴約，卻從此再沒踏出過這位陌生人的家。拉騰斯基趁貝肯背對自己時，持刀從後方捅進他的腰部，再一刀割喉。

拉騰斯基將貝肯的衣服脫光，綁住腳踝將他倒吊在家中，然後割下受害者的睪丸，當作補品吃下肚。聖誕節當天上午，家人遲遲等不到貝肯一起享受早餐時光，察覺有異後便叫上親朋好友一起找出他的下落。

貝肯的家人在他的車上找到他個人的手機和錢包，卻因仍苦找不到他而報警；警方問過貝肯的室友，得知他在前天晚上前往拉騰斯基的家，便上門搜索，結果一開門就看到一具死狀悽慘的倒吊男屍。

拉騰斯基被逮後坦承殺死貝肯，並向警方描述犯案過程。貝肯父親難過表示，兒子很明顯是毫無防備地走進危險之中，「我們都犯過錯，聽到細節的時候我感到胃如刀絞。」

貝肯父親呼籲，現代人很常透過這些交友軟體認識人，但當真要出去見面時，最好要讓其他人知道自己的行蹤，有個安全網保護自己。