今吹10級強風「狂降10度探11度」越晚越凍逼冷氣團　下波濕冷高山可能下雪

▲林定宜說，今北部、東北部整天涼冷，桃園以北、宜蘭白天高溫僅19、20度。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，今天（8日）上午起東北季風逐漸增強，北部、東北部越晚越涼冷，今晚到周四清晨冷空氣達到最強，苗栗以北、宜蘭低溫約13、14度，沿海空曠地區有機會11、12度；周日另一波東北季風增強加上鋒面通過，水氣比較多，高山有機會降雪。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

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氣象局今晨對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今上午起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有8至10級強陣風，台灣（含各離島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨中部以北、東北部低溫約15到18度，其他地區約19到21度，北部、東北部整天涼冷，桃園以北、宜蘭白天高溫僅19、20度，和7日相比有10度左右的降幅，至於新竹、苗栗約21、22度，其他地區約23到27度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜提醒，這波冷空氣在今晚到周四清晨達到最強，接近大陸冷氣團等級，苗栗以北、宜蘭低溫約13、14度，沿海空曠地區有機會11、12度；至於這波水氣不是很多，僅宜蘭、花蓮、台東、基隆北海岸降雨機率稍微增加，大台北東側有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜說，周五、周六東北季風減弱，溫度回升較溫暖；周六投票日天氣還不錯，大致為晴到多雲，但金門、馬祖、中南部容易有局部霧或低雲。

林定宜表示，周日另一波東北季風增強和鋒面通過，影響到下周一，這波水氣比較多，雨區不僅僅迎風面北部、東半部，連中南部山區也有機會降雨，屆時高山水氣比較多有機會下雪；東北季風下周二減弱，氣溫開始回升。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼未來一周兩波降溫。（圖／氣象局）