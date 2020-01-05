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一周天氣出爐！新一波冷空氣周三襲...最冷12°C　強度「逼近冷氣團」

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周三、四中部以北轉冷，最冷剩12度，冷空氣強度逼近冷氣團等級。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，周二前各地都為多雲到晴好天氣，但周三起將有接近冷氣團等級的東北季風報到，北部、東北部轉冷，影響最明顯時間點為周四清晨，中部以北沿海空曠地區最低溫探12度。

氣象預報員王品翔表示，周一、二各地多雲到晴，西半部日夜溫差大，僅花東有零星降雨；周三、四將有新一波冷空氣影響，強度介於東北季風至大陸冷氣團間，北部、東北部轉冷，其他地區早晚也偏冷，且在東半部、大台北地區有短暫雨的機率。

請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲未來一周天氣僅有一波冷空氣影響，周六投票日各地天氣回穩、回溫。（圖／中央氣象局）

冷空氣影響最明顯時間點為周四清晨，中部以北下探14-16度，沿海空曠地區更冷剩12度，南部、花東則為16-18度。白天高溫北台灣也偏冷，僅18-20度，中南部仍有24-26度。

周五、六冷空氣減弱，僅東半部有局部降雨，其他地區多雲到晴型態。不過，周日起又有一波東北季風增強，北部、東北部再度轉涼，且這波水氣稍多，迎風面會有局部短暫雨，各地雲量也偏多，連中南部山區也可能有局部短暫雨。

選舉、選票、投票、大選、投票所。（圖／資料照）

▲周六投票日，全台各地天氣回穩回溫。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

另外，目前看來周六選舉日除了金門、馬祖要留意局部霧或低雲的影響外，各地大致是穩定的天氣，但是考慮選舉日預報日期距目前較遠，再加上後有東北季風增強，影響時間上有提前或延後的可能性，影響程度也可能有變化，大家仍需留意最新的天氣預報。

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