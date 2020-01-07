要起風大降溫了！兩波冷空氣接力最凍11度　「明顯降雨轉濕冷」時間曝

▲王品翔提醒，周三迎風面北部、東半部雲量變多有局部短暫雨。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣！中央氣象局預報員王品翔表示，周三東北季風增強，周四不排除增強為大陸冷氣團，周四清晨比較冷，中部以北低溫約14到16度，局部地區可能出現11、12度。氣象專家吳德榮提醒，北台灣周三氣溫遽降、起風轉冷，影響至周五清晨；周日、下周一另一波冷空氣南下，氣溫驟降，有明顯降雨轉濕冷。

氣象局今天（7日）清晨對連江縣發布「濃霧特報」，今馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，清晨4時50分馬祖有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。

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王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣和6日差不多，各地為多雲到晴；白天高溫部分，北部約25度、中南部約27到29度、宜蘭約28度、花蓮、台東約26、27度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔提醒，周三開始東北季風增強，這波冷空氣強度接近大陸冷氣團，不排除在周四增強為冷氣團，周四清晨比較冷，中部以北約14到16度，局部地區可能11、12度；迎風面北部、東半部雲量變多有局部短暫雨，主要是東半部降雨較多，至於北部不是那麼明顯，僅大台北有零星雨勢。

王品翔表示，這波冷空氣在周五、周六減弱，周五白天溫度回升，周五、周六僅東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

王品翔指出，周日、下周一另一波東北季風影響，北部、東北部天氣轉涼，北部低溫約14、15度，中南部約16、17度，東半部約17、18度；而這波水氣比較多，北部、東半部多雲有局部短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨。

▼未來一周有兩波冷空氣降溫。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周三有一波鋒面（下滑鋒katafront），水氣不多、結構鬆散從北方掠過，僅使迎風面雲量略增，降雨並不明顯，北海岸、北部山區及東半部偶有零星短暫雨的機率。

吳德榮提醒，鋒後冷空氣南下，北台灣氣溫遽降、起風轉冷，影響至周五清晨；周三晚、周四晨北台灣平地最低溫約可降至12、13度，台北市平地最低溫約在14至15度左右，有心血管疾病者及年長者，要注意氣溫劇烈變化；背風面受到的影響雖較小，天氣仍為晴時多雲，但氣溫亦會下降。



吳德榮說，周五白天起冷空氣減弱、氣溫回升；周六氣溫明顯回升，白天溫暖舒適、早晚偏涼，中南部晨間容易起霧；周日、下周一另一波冷空氣南下，氣溫驟降、明顯降雨，天氣轉濕冷。

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