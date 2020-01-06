兩波變天狂降7度　周三強冷空氣先報到「最凍11度時間、雨區曝光」

▲官欣平提醒，周三、周四迎風面北部、東半部雲量增加，飄雨機率多一點。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

本周兩波變天！中央氣象局預報員官欣平表示，周三有一波界於東北季風到大陸冷氣團等級的冷空氣報到，周四清晨是最冷時間點，各地低溫約14到16度，西半部有些自動測站有機會來到11、12度，而另一波冷空氣則預估周日影響。氣象專家吳德榮則提醒，周三「又強又乾的冷空氣」南下，北台灣氣溫遽降轉乾冷，影響至周五清晨，北台灣平地最低溫約可降至11、12度。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今、周二的天氣和前幾天差不多，降雨以東半部為主、比較零星，其他地區為多雲到晴可見陽光；今晨各地低溫約16到20度，預估白天高溫都有25度以上，西半部要注意日夜溫差大。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平說，周三有一波冷空氣影響到周四，強度界於東北季風到冷氣團之間，周四是最冷時間點，各地低溫約14到16度，西半部有些自動測站有機會來到11、12度；而周三白天北部就會降溫，高溫約18、19度。根據氣象局預報，台北市周二高溫還有25度，到了周三僅剩18度，降了7度之多。

官欣平表示，周三、周四迎風面北部、東半部雲量增加，飄雨機率多一點，「不是大雨一直下」；周五冷空氣減弱，到周六溫度小回升，北部、東北部高溫約22、23度，僅東半部有些降雨機率，其他地區為多雲到晴，投票日的天氣不錯。

官欣平提醒，另波冷空氣預計周日報到，快一點在周六晚間水氣慢慢增多，雨區以北部、東半部為主，廣一點的話連中南部山區也有機會；目前預測低溫約14到17度，由於屬於後期預報，變動性比較大，建議再觀察幾天。

▼本周有兩波變天降溫，氣象局預估台北市周三高溫和周二相比，將下降7度。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周三有一波鋒面（下滑鋒katafront），水氣不多、結構鬆散從北方掠過，僅使迎風面雲量略增，降雨很不明顯；鋒後低層又強又乾的冷空氣南下，北台灣氣溫遽降轉乾冷，影響至周五清晨。

吳德榮說，周三晚、周四晨北台灣平地最低溫約可降至11、12度，台北市平地最低溫約在12至14度之間，台北市代表的氣象局測站約降至14度上下，有符合大陸冷氣團的機率，莫輕忽氣溫劇烈變化，要注意保暖；背風面受到的影響雖較小，仍為晴時多雲，但氣溫亦會下降。



吳德榮分析，周五白天起冷空氣減弱，氣溫回升；周六氣溫明顯回升，白天溫暖舒適、早晚偏涼、容易起霧、日夜溫差大；周日另一波冷空氣南下，氣溫驟降、明顯降雨，天氣轉濕冷。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼氣象局製作本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

