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嘉義規模4.7淺層震！最大震度達4級　氣象局曝地震原因

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▲▼嘉義地震。（圖／中央氣象局）

▲嘉義下午發生規模4.7有感地震。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

地牛翻身！嘉義縣義竹鄉14時53分發生芮氏規模4.7的有感地震，震源深度7.7公里，最大震度嘉義市4級。氣象局地震測報中心指出，該起地震主要是板塊擠壓運動造成的破碎帶地震，嘉義震度達4級，搖晃算很有感，但以今年1月1日上路的新震度分級表來看，5級震度的地震比較可能有災害會發生。至於是否有餘震，氣象局將後續密切觀察。

氣象局地震測報中心副主任蕭乃祺表示，稍早嘉義規模4.7地震，主要是板塊擠壓運動造成的破碎帶地震。雖然該處震央跟東部相較起來，地震頻率沒那麼高，但能量累積久了還是會發生規模4～5的地震。

請繼續往下閱讀...

該起地震造成最大震度嘉義達4級，蕭乃祺說，這算是比較中間的震度，雖然民眾會對搖晃很有感，但造成災害的機會沒那麼大，以今年1月1日上路的新震度分級表來看，5級震度的地震比較可能有災害會發生。

至於餘震部分，在該起地震發生後約6分鐘，14時59分在附近有再發生一起規模3.7地震，氣象局將持續觀察後續餘震，但基本上規模4左右的地震，威脅性沒有很大，民眾需防範但不需太過緊張。

▲▼嘉義地震。（圖／氣象局）

▲嘉義縣義竹鄉發生淺層地震。（圖／氣象局）

氣象局所提供的資料顯示，這起地震是發生在嘉義縣政府南偏西方10公里處，深度只有7.7公里，各地最大震度為嘉義市4級，雲林縣水林、四湖、斗六市、嘉義民雄、番路3級，雲林古坑、草嶺、麥寮、嘉義大埔、阿里山、台南佳里、善化、東山、七股、楠西、新化、高雄市桃源區、澎湖馬公、彰化市2級。

台南市、高雄市、高雄甲仙、澎湖東吉島、彰化員林、南投縣信義鄉、玉山、南投市、台東利稻、海端、綠島、台中霧峰、花蓮富里、西寶1級。而在震央附近的民眾手機有收到國家級警報。

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