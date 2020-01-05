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強冷空氣將到「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」　吳德榮：符合冷氣團

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▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,溼冷,過馬路,寒流。（圖／記者李毓康攝）

▲好天氣到周二，周三北部變天降溫。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，周三東北季風增強，周四東北季風或大陸冷氣團影響，北部低溫下探14度，迎風面北部、東半部有局部雨勢。氣象專家吳德榮則說，周三晚、周四晨北台灣平地最低溫約可降至11、12度；下周日另一波冷空氣南下，天氣轉變，氣溫驟降轉濕冷。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（5日）清晨包括雲林、嘉義和台南有明顯輻射霧的現象，氣象局也對嘉義縣市發布「濃霧特報」；西半部今為多雲到晴天氣，高溫約25、26度，東半部雲量稍多有零星雨勢，各地夜間低溫約16到18度。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周三東北季風增強，北台灣有比較明顯降溫，周四東北季風或大陸冷氣團影響，是最冷的時間點，北部低溫約14度，沿海空曠地區可能13度，北部一整天偏涼，高溫不超過20度；至於中南部低溫約15到17度，高溫約23到25度。

劉沛滕表示，這波水氣看起來不是很多，但周三、周四迎風面北部、東半部還是有一陣比較明顯雨勢；周五東北季風或冷氣團減弱，水氣減少；周五、周六投票日天氣穩定、氣溫回升。氣象局預報，下周日鋒面通過及東北季風增強，下周一、下周二東北季風影響，北台灣可能再度轉涼，北部及東半部地區轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周三有一波鋒面（下滑鋒katafront、結構鬆散、水氣不多）從北方掠過，迎風面雲量略增，局部降雨的機率略提高，隨後強「乾冷空氣」南下，北台灣氣溫遽降轉乾冷。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮指出，周三晚、周四晨北台灣平地最低溫約可降至11、12度，台北市平地最低溫約在12至15度之間，台北市的氣象局測站約降至14度上下，有符合大陸冷氣團（氣象局≦14度）的機率，莫輕忽要注意保暖！背風面受到的影響雖較小仍為晴時多雲，但氣溫亦會下降。

吳德榮說，周五白天起冷空氣減弱，氣溫逐漸回升；周六投票日天氣晴朗穩定，氣溫明顯回升，白天溫暖舒適、早晚偏涼、日夜溫差大；下周日另一波冷空氣南下，天氣轉變，氣溫驟降轉濕冷。

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