遠航積欠薪資、加班費近6千萬發不出來　北市勞動局重罰150萬

▲遠航董事長張綱維。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

北市勞動局7日表示，1月6日前往遠航公司實施勞動檢查，發現遠航公司未發放員工12月薪資，總金額近5千萬元，若加上加班費則是近6千萬，嚴重違反勞動基準法第22條第2項之規定。考量遠航公司之事業規模、違反人數及違反情節，已屬勞動基準法第79條第4項可加重罰鍰至法定罰鍰最高額（100萬）二分之一之情形，勞動局依法加重處分遠航公司至150萬元，裁處金額創新高。

勞動局表示，遠航自12月12日停飛後，多次派員到遠航公司，要求務必守法、依法發薪，但6日遠航公司自承確實因財務問題無法按原定發薪日發薪，並且未能說明何時可將薪資順利發放，已明確違反勞動基準法。

勞動局7日認定遠航違法情節重大，嚴重損害員工權益即依法裁處，並依勞動基準法第27條規定限令遠航公司於2周內將積欠之薪資發放完畢，否則將予以連續處分。

勞動局表示，遠航公司全國僱用人數有千餘人，影響甚多家庭，薪資為勞工賴以維生的重要來源，遠航公司應將發放薪資當作最優先處理事項，以免造成社會動盪。並且再次呼籲遠航勞工如有任何勞動權益受損或是終止契約之爭議，建議可儘速向勞動局申請勞資爭議調解，以維護自身權益。

另外，勞動局長賴香伶表示，這次的事件處理過程，看不到交通部長的專業決策，勞動部也提不出積極配套要求，只剩民航局提出廢止遠航的民用航空運輸營運許可證的建議，難道中央部長們都只會拼選舉忘了要解決問題嗎？

賴香伶也重申訴求，要求設置「員工權益保障信託帳戶」、設定期限處理資金營運審查、即時監督消費退費處理完成否，這些都該當作最優先的事情，但是中央政府面對遠航的無能、行政效能不張，在野黨的監督真的無力。