為國去投票！東京青年回台挺小英：亡國感不是假議題





▲蔡英文嘉義車隊掃街。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／嘉義報導

2020大選倒數4天，總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」車隊掃街活動來到第二天，一早9點到晚上9點，橫掃嘉義、雲林、南投、彰化，一共9場行程。小英車隊一早從嘉義出發，啟程前先在蔡易餘水上後援會舉辦「青年返嘉鄉 為國去投票」記者會。青年Wayne致詞時表示，這次特別從東京飛回台灣投票，「亡國感不是假議題！」喊話年輕人一定要回家投票。

蔡英文車掃第2天，早上9點在嘉義縣水上鄉舉辦出發記者會後開跑，首先在立委候選人蔡易餘的「水上後援會」開始車隊掃街，接著到嘉義市東區與立委候選人王美惠合體，車隊從王美惠競總出發沿路開到檜意森活村與選民見面，中午12點左右，車隊會來到民雄鄉，與立委候選人陳明文在競選總部集合進行掃街。

中午過後，蔡英文車隊將持續一路北上，沿路經過雲林、南投。晚間將分別在南投和彰化舉辦造勢晚會。

蔡英文7日一早在嘉義舉辦「青年返嘉鄉 為國去投票」記者會，現場有六位來自日本、加拿大、美國等地的年輕人，這次特別回來台灣投票、挺蔡英文。

從東京回到台灣投票的Wayne表示，看到香港反送中等事件，讓他知道「亡國感」絕對不是假議題，所以特別趕回台灣挺蔡英文、繼續捍衛國家主權；來自DC的Elaine說，台灣絕對不像韓國瑜所說的那樣差，例如同婚議題就讓世界看見台灣，呼籲年輕人一定要回台灣投票，支持進步價值與政權。