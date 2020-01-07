黃昭順攻劉世芳涉貪遭彈劾撤職　籲8日前退選道歉！劉反擊：小心夾手順



▲劉世芳與黃昭順再次槓上 。（合成圖／劉世芳團隊、黃昭順團隊提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄競爭最激烈也是一級戰區的左楠區，兩名現任立委國民黨黃昭順與民進黨劉世芳，再度交鋒。黃昭順緊咬劉世芳被監察院彈劾、公務員懲戒委員會撤職之事，要劉世芳8日下午前向台灣人民道歉，否則她一定去舉發。而劉世芳則說已經過馬政府任內四任檢查總長的檢驗，特偵組最後已因查無不法而簽結，代表檢方認證此案根本沒有必要進入進一步的司法程序。

▲立委黃昭順開記者會，要求劉世芳道歉退選。（圖／黃昭順團隊提供）

國民黨立委黃昭順7日開記者會續批劉世芳擔任行政院秘書長期間「涉前總統陳水扁龍潭購地弊案，遭監察院彈劾、公懲會撤職，遭彈劾、撤職後，非但不思檢討，反而屢屢以沒有刑事不法，多方掩飾其不堪之紀錄，足見其毫無悔過之心」。

黃昭順團隊指出，特偵組簽結屬行政事項，不具任何刑事訴訟法上的效力，從彈劾、懲戒内容以觀，劉世芳可能觸犯「貪污治罪條例」第5條第1項第3款「職務行為受賄」的幫助犯及第6條第1項第4款「主管事務直接圖利」罪嫌，任何國人只要在民國113年1月27日前告發此事，劉世芳就會成為涉及貪汙罪的刑事被告，黃昭順因此呼籲劉世芳要在8日下午之前向市民、向台灣人民道歉、退選否則她將到地檢署舉發。

▲立委劉世芳表示特偵組最後已因查無不法而簽結 。（圖／劉世芳團隊提供）

民進黨立委劉世芳則指出，她已經過馬英九總統任內四任檢查總長的檢驗，特偵組最後已因查無不法而簽結，代表檢方認證此案根本沒有必要進入進一步的司法程序，自然也沒有起訴與否的問題，出自習法家庭的黃昭順看不懂這白紙黑字的公文嗎？受左楠鄉親栽培38年民代的黃昭順看不懂嗎？

劉世芳反酸「妳有沒有涉入李新、郭新政司法官關說呢？妳要不要跟妳的選民說清楚講明白呢？」、「夾手她人、出賣同志，妳講的話，左楠選民聽得下去嗎？」

▲立委劉世芳一早就在街頭拜票。（圖／劉世芳團隊提供）