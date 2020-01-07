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倒數4天追楚瑜／宋楚瑜連跑5宮廟參拜　余湘進攻竹苗掃街拜票

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▲▼2020總統大選電視辯論會，宋楚瑜到場。（圖／記者黃國霖攝）

▲宋楚瑜。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

2020大選大數倒數4天，親民黨總統候選人宋楚瑜7日行程前進南投地方，除了參拜當地宮廟、接受電台專訪之外，也不忘關懷弱勢。副總統候選人余湘則在北部竹苗地區掃街拜票。

早上10點宋楚瑜參拜「紫南宮」，11點參拜「受天宮」，中午稍作休息後，下午1點接受當地電台專訪，接著下午2點半參拜「地母廟」。

參拜宮廟行程結束後，宋楚瑜下午3點半前往「光明仁愛之家」，探訪弱勢族群，關懷失智老人，最後一站傍晚4點40分，赴「草屯修緣觀」。

副總統候選人余湘也積極走訪地方，早上10點30分接受雜誌採訪結束後，下午4點半將於苗栗進行車隊掃街拜票，5點半於新竹縣市掃街拜票，兩唱地方拜票活動由親民黨組織部主任張碩文、不分區立委候選人趙偉伶陪同。

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