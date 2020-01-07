倒數4天追楚瑜／宋楚瑜連跑5宮廟參拜　余湘進攻竹苗掃街拜票

國民黨總統候選人韓國瑜面對親民黨總統候選人宋楚瑜的批評，他脫口而出，「宋楚瑜主席對我的批判，我實在不想講，因為今天的執政黨是民進黨，今天的總統連任者叫蔡英文。」對於他日前指前總統蔣經國「身材五短」，他也有話要說。