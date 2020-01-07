陳柏惟拜票遇顏寬恒「微笑擁抱2秒」　網友讚有風度：歷史畫面！

▲陳柏惟分享與顏寬恒擁抱的照片。（圖／翻攝自Facebook／3Q陳柏惟）

記者黃翊婷／綜合報導

台中市第二選區台灣基進立委候選人陳柏惟昨日（6日）前往龍津夜市拜票，過程中巧遇對手國民黨立委候選人顏寬恒，兩人「正面交鋒」，下一秒卻笑著張開雙手擁抱2秒，接著還握手、鞠躬，氣氛相當和平、歡樂。網友們看到兩位同選區的候選人相互禮遇，紛紛留言大讚他們有風度，「沒有敵意，反而充滿關懷，讚！」

顏寬恒6日在臉書開設直播，透過鏡頭帶著支持者一起前往龍津夜市，把握選前最後機會拉票，但就在影片6分53秒左右，陳柏惟的團隊剛好迎面而來，兩人隨即在雙方支持者的「凍蒜」聲下互擁，幫彼此打氣。

▲顏寬恒的臉書直播影片也有拍到兩人相擁的互動。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒）

兩人擁抱大約2秒，陳柏惟退開後還不忘握手、鞠躬致意，氣氛相當和平，一旁的助選員們也笑得很開心。陳柏惟事後在自己的臉書貼出這張擁抱照，並以幽默的口吻說，「一種個人直播突然出現亂入嘉賓的感覺，今天的來賓是顏葛格。『再六天、再等我一下，我會做到我答應你的事情』」。

網友看到陳、顏兩人的擁抱照，也紛紛留言大讚他們有風度，「歷史畫面！一定要截圖」、「這才是真正的氣度」、「沒有敵意，反而充滿關懷，讚！」、「第一次看到同區選舉候選人抱在一起」、「其實這一幕滿可愛的」。

▼兩人相遇片段約從6分53秒開始。