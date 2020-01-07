「今天的總統連任者叫蔡英文」　韓國瑜脫口：我是一個在野黨

▲距離總統大選倒數4天。（圖／記者李帛窈製作）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜面對親民黨總統候選人宋楚瑜的批評，他脫口而出，「宋楚瑜主席對我的批判，我實在不想講，因為今天的執政黨是民進黨，今天的總統連任者叫蔡英文。」對於他日前指前總統蔣經國「身材五短」，他也有話要說。

韓國瑜日前在總統辯論會上提到，「30年前蔣經國總統身材五短，脖子短、四肢短，換了一個五長身材李登輝，脖子長、四肢長。」對此，宋楚瑜6 日表示，「國民黨到現在為止還沒有腦筋轉過來」，他要嚴正跟國民黨說，韓講這話的嚴重性，「他對於蔣經國先生這麼樣的侮辱，國民黨至今沒向蔣經國先生道歉 。」

而韓國瑜接受民視新聞《台灣最前進》專訪，被主持人問到這部分，他回應，不評論宋楚瑜主席對他的評論，代表對宋的尊敬，包括宋講他要對媒體的態度等；宋當年當新聞局長、國民黨文工會主委和台灣省主席時，「他對某些媒體的看法，我不予評論。」

▲▼宋楚瑜認為韓國瑜羞辱前總統蔣經國。（圖／親民黨提供、記者李毓康攝）

韓國瑜指出，「宋楚瑜主席對我的批判，我實在不想講，因為今天的執政黨是民進黨，今天的總統連任者叫蔡英文。那我覺得我是一個在野黨，所以他對在野黨一直不停的批判，我只能說他的批判，我不予評論代表對他的尊敬，如此好不好？」

韓國瑜表示，今天很多台灣人民或有些批判他的人認為他不像總統，「我就提出一個問題，誰長得像總統」；美國從華盛頓到今天的川普，幾十位美國總統誰長得像總統？第二，總統應該長得像什麼，「我舉這個例子而已，沒有任何消遣，沒有任何調侃。」

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