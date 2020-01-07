韓國瑜：建軍70年假想敵只有解放軍　酸民進黨主權、經濟像擠油渣

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜自參選以來，外界時常有他迴避提到「中國」兩個字的議論。對此，韓國瑜接受電視節目專訪時，直接當著鏡頭再次重申，「我一點都沒有迴避，在博恩夜夜秀，我講過，70年來我們國防建軍只有一個假想敵，中國人民解放軍。」

▲韓國瑜認為自己從未迴避兩岸問題。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜在6日播出的民視節目《台灣最前線》中談到六四天安門事件，當時他在新聞界工作，為了表達心中的訴求，還特地剃了光頭抗議，「我的（態度）一直沒有改變，我也多次呼籲北京當局能夠重視香港的民主發展，希望雙普選，香港的行政最高長官、最高立法局議員都由港民直接投票。在我們中華民國現在的憲政體制之下，民主自由不是洪水猛獸。」

韓國瑜強調，自己提出兩個非常重要的「不要懷疑」，第一個是不要懷疑共產黨一定要收復台灣的決心，第二個是不要懷疑台灣人民追求自由民主的決心，而這兩個決心時常會有碰撞或者價值的衝突等等，「所以2300萬的台澎金馬人民，我們要有信念，保護中華民國的主權，保護我們自由民主的生活方式，而且絕不動搖，絕不退讓。」

▲韓國瑜坦言，台灣主權和經濟並非只能二選一。（圖／記者洪靖宜攝）

接著，主持人提問外界時常對韓國瑜迴避談到「中國」兩個字有所議論，聲稱他的說法幾乎都是在繞圈子，特別是面對中國應該要用什麼樣的態度，這也是當總統必定要面對的問題之一。

韓國瑜則回答，「我一點都沒有迴避，在博恩夜夜秀，我講過，70年來我們國防建軍只有一個假想敵，中國人民解放軍，70年來我們就防備解放軍對台的攻擊，所以對台灣威脅最大的就是中共，我講得非常清楚。」

▼▲韓粉風雨無阻，穿著雨衣、腳踩爛泥也要到場力挺。（圖／記者李毓康攝）

另外，對於「台灣安全，人民有錢」的口號，是否意味未來是想靠中國賺錢。韓國瑜表示，民進黨把主權跟經濟擠到只能二選一，如果想要賺錢就得矮化主權，不矮化主權就沒辦法賺到中國的錢，這就像是小時候玩的遊戲擠油渣，但是大錯特錯，「我們要認定幾個事實，第一，中國大陸的市場占台灣出口40％，我們是要還是不要？可不可能放棄？第二，往左邊看今年東南亞15個國家關稅同盟，往右邊看日本、韓國、中國大陸市場同盟，台灣通通進不去。」

韓國瑜認為，兩岸之間的ECFA可能十年就要檢討，萬一廢除，台灣上面上不去、下面下不去、對面走不出去，「這個時候二選一嗎？台灣人要不要生存、發展、經濟、教育？都要，要不要自尊心？當然也要，可是，是不是我們已經在一個死角，像擠油渣一樣只能二選一，我不認為如此。」