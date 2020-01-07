國安局坦承蒐集爭議訊息　4點反擊「無侵入監控臉書、LINE」

▲周錫瑋抨擊國安局的行為已經違法違憲。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨KMT）

記者黃翊婷／綜合報導

韓國瑜全國競總副總幹事周錫瑋接連兩日召開記者會抨擊「國家機器」，聲稱總統蔡英文扼殺言論自由，國安局有內部系統可以進入私人群組。對此，國安局6日發布聲明表示，為了穩定國家與社會安定，基於執掌確實有在蒐集假訊息和爭議訊息，但絕對沒有所謂的內部侵入系統，更不可能監控臉書、LINE等社群媒體，希望國人理解。

周錫瑋本月5日先是召開「下公文，逼績效。你沒有扼殺言論自由嗎？」記者會，並在會中提出警局公文佐證，指稱警方以獎懲績效逼迫基層員警查處網路假訊息，他還一度氣到拍桌直指蔡英文扼殺人民言論自由，應該出面交代清楚；隔日（6日）藍營再召開另一場記者會「行政機關濫訴、破壞言論自由」，抨擊國安局有一套內部系統可以進入私人群組，根本就是違法違憲的行為。

隨後韓辦召開記者會，找來高雄一名蔡姓婦女控訴，日前透過臉書轉發立委高金素梅的貼文，內容與質疑「新南向政策掏空農漁會7000億元」有關，沒想到因此收到3張傳票，還要被判刑、易科罰金，讓她當場崩潰痛哭，「現在要被關5年，房子都沒了！」

▲蔡英文曾回應，「國家機器很忙，不會監控韓國瑜」。（圖／記者鄧木卿攝）

面對外界質疑，國安局6日發布聲明並歸納4點澄清，首先，考量到近期受到中共及境外敵對勢力釋放的爭議訊息影響，為了穩定國家及社會安定，基於執掌的確有在蒐集這些「不安訊息」；第二，國安局是國家安全情報主管機關，建立「爭議訊息通報平臺」是為了彙整，而非監控，更不可能入侵任一社群網路。

國安局在第三點聲明中提到，內部掌握的爭議訊息來源都是由公開的社群平臺、媒體獲得，「我國是民主國家，向來捍衛言論自由，絕無建制進入私人群組的系統」，也不會監控臉書、LINE、推特等社群媒體；最後一點，國安局向來秉持「行政中立」、「情報無顏色」原則執行任務，希望國人理解並支持維護國家安全、社會安定之相關作為。

▼國安局聲明全文。（圖／翻攝自國安局網站）