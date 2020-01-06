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許淑華低調致意黑鷹罹難將士　手寫字條「我們永遠愛你，永遠感謝你！」

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▲許淑華寫紙條悼念黑鷹罹難者。（圖／許淑華競選辦公室）

▲許淑華寫紙條悼念黑鷹罹難者。（圖／許淑華競選辦公室，下同）

政治中心／綜合報導

黑鷹墜機事件發生後，不少候選人皆暫停選舉行程為罹難者哀悼。日前，民進黨立委候選人許淑華也到追思會現場，留下親筆字條向軍人致意，未來也會持續關心罹難軍眷。

許淑華暫停選舉行程來到追思會現場，看到罹難的軍官不禁紅了眼眶，在陣亡將士的遺照旁貼上留言「感謝你們為台灣付出的一切，我們永遠愛你，永遠感謝你！」

許淑華表示，「松指部所在的北松山有很多空軍駐紮，而北松山一直是議員的服務區域。在北松山，由於選民服務做的很勤，常常有空軍軍眷的服務案件，也瞭解軍人的辛苦與風險。這次立委選舉雖然北松山不是選區，但基於議員長期服務的情誼，特地趁中午人較少的時候來緬懷陣亡將士。」

許淑華說，「空軍是陣亡率非常高的軍種，因此空軍子弟都有一個志氣是，『我們必須去，但不一定回來』。但軍眷碰到這種事還是很難承受，很多軍眷都是單親撫養孩子，所以能幫忙的地方我們都會盡量做。」

▲▼許淑華寫紙條悼念黑鷹罹難者。（圖／許淑華競選辦公室）

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