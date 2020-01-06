韓國瑜黑鷹失言　宋楚瑜怒：國民黨腦筋還沒轉過來

▲宋楚瑜參訪參訪南茂科技公司。（圖／親民黨提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜稱黑鷹失事是「國運不昌隆」、「台灣中邪」，引發輿論抨擊。對此，親民黨總統候選人宋楚瑜質疑，國民黨腦筋還沒轉過來，不是國民黨這些基層的人不瞭解，是高層還在鬥，鬥到現在為止，讓台灣繼續向下沉淪，「像這樣的人能夠繼承國民黨過去的光榮傳統嗎？」可以領導一個國家嗎？

宋楚瑜表示，台灣不僅真正五缺的問題沒有解決，口水的問題可能將來也一併要好好解決，「對於這些為國捐軀將領及將士，我再次表示哀悼，也慰問他們的家屬」。

宋楚瑜接著說，他特別要強調的是，做一個政治人物，目前最讓他憂慮的是，國民黨到現在為止腦筋還沒有轉過來，「我在這邊嚴正的跟國民黨說，韓國瑜的這個話的嚴重性，他對於蔣經國先生的汙辱，國民黨到現在為止還沒有向蔣經國先生道歉，我表示憤怒」。

宋楚瑜認為，不是國民黨這些基層的人不瞭解，是高層還在鬥，鬥到現在為止，是讓台灣繼續向下沉淪，「所以你認為像這樣的人能夠繼承國民黨過去的光榮傳統嗎？能夠繼承過去孫運璿先生、李國鼎先生打下的優良基礎嗎？」

宋楚瑜感嘆，台灣有今天的經濟發展是靠努力，但是那個領導有多重要，「國民黨到目前為止，你說這樣的人可以領導一個國家嗎？還不趕快把票投給宋楚瑜，重新找回台灣的希望嗎？」