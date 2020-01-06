「記得…下輩子還要當夫妻」韓正宏遺孀赴追思會　留14字紙條超鼻酸





▲總士官長韓正宏遺孀的便條。（圖／青年日報）

記者袁茵／台北報導

黑鷹墜機事件釀成8死5傷，各界紛紛表達悼念之意，國防部開放台北賓館舉辦追思會至7日止。殉職的總士官長韓正宏遺孀、親屬6日下午抵達台北賓館，留下一張黃色的便條紙，寫著「下輩子還要當夫妻。」表達對韓正宏的思念，令人鼻酸、不捨。

黑鷹直升機失事釀成8死5傷的意外，總統蔡英文指示國防部於台北賓館設立追思會場。隨後，國防部表示，為感念參謀總長沈一鳴、總士官督導長韓正宏等殉職將士，4、5日開放會場供民眾前往致意，然而有民眾反映希望延長開放時間，因此目前核定至7日為止，每日上午9點至下午9點供外界前往悼念。

殉職韓正宏的妻子於6日下午在2名女兒陪同下抵達追思會現場，對於韓正宏英勇殉職感到不捨，用黃色便條寫下想對韓正宏說的話。只見韓正宏妻子寫下「宏哥：記得下輩子我們還要當夫妻。」短短14字，令人鼻酸。

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