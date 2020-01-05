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澳洲大火燒毀2座變電所！昨災情「史上最慘」　雪梨近郊飆48.9度高溫紀錄

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▲▼澳洲大火／消防員在新南威爾斯州莫魯亞滅火。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 消防員在新南威爾斯州莫魯亞滅火。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲大火本周末進一步惡化，4日下午雪梨郊區氣溫最高達到攝氏48.9度，創下澳洲氣象觀測史上最高紀錄，可能是當天全球最熱的地區。今（5）日東南部部分地區天空被染成血紅色，大量居民趕緊逃命。一名消防員指出，過去24小時是「有史以來最慘的一天」。

根據維多利亞洲吉普斯蘭（Gippsland）環境水土規劃部門，大火連夜在該州奧米歐地區（Omeo）蔓延，形成6000公頃的大火。臨近的新南威爾斯州鄉村消防局指出，首府雪梨以南的臥龍迪利郡（Wollondilly）火勢依然處於失控狀態，近幾個月來已經燒毀264000公頃。

當地天氣狀況4日迅速惡化，由於風力增強，氣溫持續上升，各地都有發生嚴重到極端火災的風險。國家氣象局指出，當天下午首都坎培拉氣溫高達44度，打破80多年來的紀錄；雪梨西部郊區彭里斯（Penrith）氣溫飆升至48.9度，創下整個雪梨盆地的新紀錄。

▲▼澳洲大火。（圖／翻攝自推特／@jscarto）

▲ 相隔6個月的衛星照對比出澳洲大火慘況。（圖／翻攝自推特／@jscarto）

根據新南威爾斯州鄉村消防局統計，該州共發生150起火災，其中64起尚未得到控制，今天出動2300名消防員滅火。局長菲茨西蒙斯（Shane Fitzsimmons）5日在記者會上表示，4日是史上最糟的一天，損失慘重。

一名47歲男子在家中與大火搏鬥時猝死，該州還有4名消防員因吸入濃煙、熱衰竭或燒燙傷住院。菲茨西蒙斯警告，儘管5日氣溫稍稍下降，讓民眾稍稍放鬆，但火勢未來幾天很可能再次惡化。

新南威爾斯州能源部長基恩（Matt Kean）4日在推特上宣布，野火籠罩該州各地，已經燒斷連接該州與維多利亞省的輸電線。根據《法新社》報導，新南威爾斯州有2座變電所被大火燒毀，可能危及最大城雪梨的電力供應。

該州巴特曼斯貝（Batemans Bay）和莫魯亞（Moruya）地區已經有成千上萬人因火災無電可用，但澳洲能源公司Essential Energy表示，部分地區因安全考量無法進入，停電狀況最短得持續一晚。

▲▼澳洲野火／志工救出一隻嚴重燒傷的袋貂。（圖／路透）

▲ 志工救出一隻嚴重燒傷的袋貂。（圖／路透）

隨著惡火持續，死亡人數也持續攀升。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）4日表示，目前全國有23人罹難，較本周稍早的18人稍有上升。自去年9月野火爆發以來，已經有1500棟房屋被毀，還有近5億隻動物死亡。維多利亞州與新南威爾斯州都宣布進入緊急狀態，被授予動用額外政府資源來滅火的權力。

澳洲陸海空軍本周全力營救受災地區與因封路受困的居民，莫里森4日也宣布，將在受大火影響的州部署多達3000名陸軍預備役人員；海軍最大的船艦「澳洲皇家海軍阿得雷德號」（HMAS Adelaide）則將用來疏散沿海地區居民。

►澳洲大火未來7天進入緊急狀態！　衛星照曝「生機綠→褐色」心痛對比
►澳洲野火濃煙驚見「惡魔臉」…如準備吞噬大地　火勢恐惡化

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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