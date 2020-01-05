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文大董事會兩派人馬爭新董事長！教育部要求「共同召集會議」

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▲▼文化大學大恩館。（圖／記者許展溢攝）

▲文大董事會預計明天召開董事會議選出第3位董事長。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

文化大學董事長張鏡湖去年11月25日與世長辭，董事會預計明（6日）召開董事會議選出第3位董事長。不過，現在卻有可能產生變數，因教育部指出，文大2批董事同一天分別申請指定董事召開董事會議，因此指定前述7位董事共同召集董事會議。

教育部高教司司長朱俊彰說明，依私校法第31條第2項規定，董事長經選出後因故出缺，致不能召集董事會議，法人主管機關得依2人以上現任董事之申請或依職權，指定董事召開董事會議。

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朱俊彰向《ETtoday新聞雲》表示，彭誠浩董事等5人及張海燕董事等2人，去年12月，依前述私校法規定，同日分別申請指定董事召開董事會議，教育部依法指定前述7位董事共同召集董事會議。不過對於明天會議狀況，朱俊彰強調，一切都會依私校法規定檢視。

▲▼教育部高教司長朱俊彰。（圖／記者許展溢攝）

▲朱俊彰強調，一切都會依私校法規定檢視。（圖／記者許展溢攝）

文大共10位董事中，明天至少要有7位董事出席會議，6位以上董事同意，才能選出新董事長。召集本次會議的董事黃有良指出，希望所有董事都能排除萬難，放下個人好惡考量，以學校大局為重，儘速在本學期寒假開始前（10日為最後上班課日）完成推選，董事會方不至群龍無首，儘快恢復正常效能，這是董事會對教職員生不可拖延的責任，亦是必須的承擔。

董事會透露，明天會議選在台北福華飯店舉行，預計下午2點開始，除推選新董事長，也將針對董事會制度化與專業化的改革，進行意見交流討論。另外，黃有良提到，明天董事會議中，將先針對未來董事會制度化、專業化推動交換意見，希望取得董事們共識，將此次董事長改選視為契機，全體董事共同致力於優化改善董事會運作，修調文大捐助章程，改革董事會組織與文大內控制度。如此方可扭轉外界對文大家族經營色彩的不安，吸引優秀人才進學校或董事會服務。

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