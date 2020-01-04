王正坤捐百萬回饋母校台北醫大　獲教育部頒發獎牌

▲台北醫學大學頒發教育部獎勵捐資教育事業獎牌，給藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師（左），感謝捐款100萬元回饋母校幫助弱勢學子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北醫學大學1月4日頒發教育部獎勵捐資教育事業獎牌，給藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，感謝王正坤醫師捐款100萬元回饋母校台北醫學大學，幫助弱勢學子積極向上，協助母校推展校務。

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台北醫學大學林建煌校長親自頒發教育部獎牌給王正坤醫師，捐贈人、校友、在校同學上台分享捐資感言、國際醫療感言與社會服務心得，勉勵大家事業有成，不忘回饋社會。

大學的校務發展需要校友一起來協助，教育部擬定教育政策之後，仍然需要民間大量參與，因此訂出「捐資教育事業獎勵辦法」，鼓勵民間人士捐款各級學校，協助推動校務。王正坤醫師去年捐助長榮大學「高等教育深耕計畫大專校院弱勢協助機制」幫助經濟弱勢學生，接受教育部表揚，並且於教育部發表演說「身為捐助者，我快樂！歡迎大家一起來！」。而後又捐款100萬元回饋母校台北醫學大學，4日獲頒教育部獎牌，堪為社會典範，很多行善者常為社會做出貢獻，身體力行「為善最樂」。

王正坤醫師表示，希望在社會留下善良的因緣，期待結出善良的果實，讓社會更美滿和諧。當年北醫畢業後，因為父親負債1億元，家裡房屋財產都被法院查封拍賣，必須回台南辛苦工作打拼償還巨額債務，歷經10年，幫父親償還1億元債務，同時累積了無比的能力與能量，進而擔任台南市醫師公會理事長、中華民國醫用雷射光電學會理事長、台灣美容醫療促進協會理事長、大台南觀光聯盟理事長、成功大學EMBA校友總會理事長與台南一中家長會長等職，並創辦藝群醫學美容集團，旗下擁有台灣北中南7家藝群診所與1家Dr.藝群保養品公司。

王正坤醫師說，年輕時創業還債，困難重重，午夜夢迴，常想起大學的點點滴滴，回憶都是甜美的，因此心中決定，事業成功之日，要回饋母校北醫，進而慢慢一步一步落實。王正坤醫師辛苦奮鬥的故事，也被寫在「贏在堅持」人生典範系列專書，書中訪談24位台南擲地有聲，為社會做出巨大貢獻的人士。

台北醫學大學指出，在學校、教育部、校友與民間力量集結發展之下，台北醫學大學於英國泰晤士高等教育公布2020年世界大學科別排名，在「臨床、臨床前期與健康」進入全世界前200名，表現十分亮眼。北醫捐資致謝頒獎典禮，很多校友回到母校受獎，為母校貢獻心力，校友們都堅持奮鬥自己人生，行有餘力全心回饋母校與社會，展現社會良善循環的力量。