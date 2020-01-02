平價教保32萬個名額、育兒津貼受惠44萬人　教育部：目標「校校有幼兒園」

▲教育部表示，平價教保服務達70%是重要目標，擴大公共化向來是教育部的政策主軸。（圖／記者黃孟珍攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部與衛生福利部今（2日）至行政院說明「0-6歲育兒政策成果與展望」。教育部指出，近三年已提供平價教保名額 (公共化及準公共) 約32萬個，未接受公共化或準公共托育就學服務者，每月補助育兒津貼2,500元，第3胎以上加發1,000元，截止108年11月，已有44.7萬名受惠。

教育部表示，為持續擴展平價供應量，幼兒入園率提升，106至108年增設公立幼兒園及非營利幼兒園951班，增加逾2.5萬個就學名額，累計可提供20.8萬個名額；108年準公共幼兒園計1,063園，提供逾11萬個名額；擴展整體平價供應量（公共化及準公共），2019年提供約32萬個平價教保名額；幼兒送托率及入園率2019年平均值為67%，相較2016年的60%，成長7%。

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教育部說明，2至未滿6歲幼兒家長每月定額繳費，差額由政府協助支付給幼兒園。就讀「公立幼兒園」月繳2,500元，就讀「非營利幼兒園」月繳3,500元，就讀「準公共幼兒園」月繳4,500元，就讀非營利及準公共者，第三胎以上再減繳1,000元；低收入戶、中低收入戶就學「免費」。未接受公共化或準公共托育/就學服務者，每月補助2,500元，第3胎以上加發1,000元。育兒津貼統計至108年11月，2至未滿5歲約44.7萬名受惠。

教育部承諾，未來持續擴展平價教保服務，就學費用更便宜，補助再增加，2至未滿6歲入園率以達72%，超越OECD國家平均值作為目標，並讓公共化及準公共費用更為平價。平價教保服務達70%是未來的另一個重要目標，擴大公共化向來是教育部的政策主軸，除8年增設3,000班之外，也要達成校校有幼兒園。此外，未來也逐年提高育兒津貼，年齡延伸領到未滿6歲。