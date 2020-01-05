台灣與布拉格關係升溫！北京計畫取消向捷克「購買30架客機」計畫

▲捷克布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）訪團拜會台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者朱世凱／綜合報導

捷克首都布拉格（Praha）過去與北京為姐妹市，不過因為北京當局拒刪合作交流條約裡的「一中條款」，雙方因而解除姐妹市關係，布拉格隨後也規劃與台北市簽署姊妹市合約。台捷關係升溫的互動正好觸碰到陸方的敏感點，近日有消息指出，北京計畫取消原本要向捷克購買30架L-410客機的計畫。

據捷克媒體《Denik N2》報導，總統齊曼（Milos Zeman）和眾議院議長馮德拉切克（Radek Vondracek）曾在2019年4月及11月訪問北京，並積極說服大陸政府盡快完成L-410機型的認證，以完成後續交易程序，不過中方至今仍未同意；有捷克總統府官員透露，這項推動許久的貿易計畫可能將因捷克與台灣的互動而取消。

▼捷克Let L-410客機。（圖／翻攝自維基百科）

資料顯示，Let L-410 是一款雙引擎短程運輸機，由捷克的製造商萊特庫諾維采（LET）所生產，主要用在民航運輸上。L-410於1969年首飛，生產了超過1100架，至今仍有500多架處於服務狀態。L-410原先主要交付給蘇聯的航空公司，之後便開始賣給亞洲、非洲和南美洲的航空公司，大陸原本也正規畫購買30架此款客機。

不過因為「一中條款」爭議，加上捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）打算在台灣總統大選後拜訪台灣，成了北京政府不願繼續推行交易的原因。捷克總統府對外辦公室主任金達拉克（Rudolf Jindrak）曾指出，「中國因為柯佳洛來台而取消此筆交易，這樣的事情不是不可能發生。」報導也提到，捷克情報機構曾警告大陸電信設備製造商華為有安全性疑慮，也間接造成兩國關係緊張。

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