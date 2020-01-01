沒有力量能阻止兩岸統一　海協會長張志軍發表新年賀詞

▲大陸前國台辦主任、海協會長張志軍。（圖／記者陳政錄攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸海峽兩岸關係協會會長張志軍今（1日）發表新年賀詞，文中指出，兩岸關係的風險挑戰依然存在，但發展方向更顯清晰篤定，「沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐，沒有任何力量能夠阻止祖國必須統一，也必然統一的歷史大勢。」

張志軍以《風鵬正舉，共譜華章》為題，在2020年第1期《兩岸關係》雜誌刊出新年賀詞。文中先回顧2019年是中國大陸建政70年，也是全面建成小康社會的關鍵年，還提到大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念活動上的談話。

他指出，習近平在紀念會的重要講話，指明今後一個時期對台工作的基本思路、重點任務和前進方向，是指引新時代對台工作的行動指南，「雖然台海形勢嚴峻複雜，但新時代兩岸關係之航船不畏風雨，破浪前行。」

張志軍表示，過去一年，海協會在國台辦指導下，緊密圍繞對台工作中心任務，在加強兩岸同胞聯繫、開展兩岸交流合作、竭誠為兩岸同胞服務等方面作出積極努力；毫不動搖堅持一個中國原則和「九二共識」，反擊各種「台獨」言行，堅決維護兩岸關係和平發展的政治基礎。

他提到，海協會也踐行「兩岸一家親」理念，積極維護兩岸同胞合法權益，妥善處理各類涉台突發事件和急難救助事項，把為兩岸同胞排憂解難、提供協助的工作「做實做細」；同時加強與台灣有關團體和人士的聯繫，舉辦多種形式交流活動，為台灣同胞瞭解大陸、增進認同貢獻綿薄之力。

至於來年的兩岸局勢，張志軍表示，對兩岸關係而言，風險挑戰依然存在，但當我們身處歷史交匯點審視來路與前途，「兩岸關係發展方向更顯清晰篤定，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐，沒有任何力量能夠阻止祖國必須統一，也必然統一的歷史大勢。」