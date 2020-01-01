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談2020年兩岸關係　劉結一點名「極少數人」製造對立

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▲▼國台辦主任劉結一出席2019全國台協會長座談會。（圖／讀者提供）

▲國台辦主任劉結一日前出席2019全國台協會長座談會。（圖／讀者提供）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國台辦主任劉結一今（1日）發表新年賀詞，除回顧過去一年的對台工作外，也指出，兩岸關係進入新的一年，「若走上和平發展道路，廣大台灣同胞就能充分享受『紅利』福祉；反之，如果極少數人繼續在兩岸之間製造對立和敵意，廣大台灣同胞的利益福祉就會嚴重受損。」

劉結一以《攜手同心 砥礪前行》為題在《兩岸關係》雜誌發表新年賀詞。他表示，2019年，是對台工作具有極其重要意義的一年，因為大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會發表重要講話，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南。

劉結一指出，2019年，國台辦持續深化兩岸融合發展，為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。例如在推動「31條措施」、司法領域服務台胞措施、地方配套措施等落實落細基礎上，又推出含金量更高、受益面更廣的「26條措施」。

同時舉辦「一帶一路」建設政策說明會、「台商一起來，融入大灣區」、「台商聚力長三角，兩岸共享新機遇」等活動，協助台商台企參與國家重大發展戰略，分享發展機遇、共享改革成果；推動兩岸應通盡通，扎實推進福建沿海地區同金門、馬祖「小四通」工作。

▲▼國台辦26條措施專題記者會、發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦舉辦26條措施專題記者會。（圖／記者曾俊豪攝）

他表示，2019年，兩岸同胞共克時艱，民間交流交往保持熱絡，許多台灣同胞不懼民進黨當局和「台獨」勢力的恐嚇，積極投身兩岸交流合作。1至11月兩岸人員往來842萬人次，台胞來大陸566.7萬人次。

台商台企也持續看好大陸市場，大陸持續保持台灣最大出口市場和台商境外投資目的地首位，1至11月兩岸貿易額2070.6億美元，台灣對大陸直接投資大幅增長。第二屆中國國際進口博覽會參展台商數量增長72%。兩岸文化、社會等各領域交流保持熱絡。

劉結一強調，兩岸關係進入新的一年，走上和平發展道路，廣大台灣同胞就能充分享受「紅利」福祉；反之，如果極少數人繼續在兩岸之間製造對立和敵意，廣大台灣同胞的利益福祉就會嚴重受損。

 
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