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馬英九帶領祈福默哀　再痛批反滲透法：不是對付中共是對付國人　

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▲馬英九帶領祈福默哀　再痛批反滲透法：不是對付中共是對付國人。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹市立委候選人鄭正鈐晚間舉行天佑台灣祈福晚會。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市立委候選人鄭正鈐4日晚間在將軍村舉行「天佑台灣 祈福晚會」為2日黑鷹直升機失事不幸罹難的將領們舉行祈福。前總統馬英九也來到現場帶領大家舉行默哀儀式，隨後並發表演說，除了對沈一鳴不捨、心痛，也再次痛批民進黨在選前通過反滲透法「不是對付中共，是對付國人」。

▲馬英九帶領祈福默哀　再痛批反滲透法：不是對付中共是對付國人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲馬英九帶領現場民眾默哀。（圖／記者陳凱力翻攝）

馬英九表示，兩天前發生總長及隨員空難的事件，讓他感受特別深，因為沈一鳴總長在馬當選總統2008年之後，從參謀本部情報次長升到作戰指揮部的指揮官再做到副參謀總長，再來是國防部的常務次長，2015年我再任命他做空軍司令。他一直給我很好的印象，連沈一鳴去法國接幻象戰機，在法國負責業務的將軍都對他讚不絕口。

馬英九也再次肯定沈一鳴，做事認真待人，而且專業非常強，因此聽到黑鷹噩耗，真的感到很難過。馬也呼籲，一定要盡最大努力，把發生原因找出來，絕不容許這種事情再次發生，這樣才對得起他們這些國家艱苦奮鬥、堅忍不拔的
這樣的犧牲。

▲馬英九帶領祈福默哀　再痛批反滲透法：不是對付中共是對付國人。（圖／記者陳凱力攝）

▲馬英九惋惜沈一鳴，也再次痛批反滲透法。（圖／記者陳凱力攝）

馬英九並痛批「反滲透法」，他說這是一個非常可怕、非常可惡又非常可恥的政策，因為它範圍很廣，但是規定的很模糊，很容易就觸犯，同時這個法律沒有主管機關，到時候誰來決定誰犯罪都是一個大問號，甚至在國外也沒有這樣的法律，馬英九痛批蔡英文，選舉倒數才提這樣的法案，顯然不是對付中共，而是拿來對付我們國人的。

馬英九再次推薦同黨籍立委候選人鄭正鈐，肯定鄭重視國家關鍵政策，包括「推動長照特別扣除額」可以使民眾減輕負擔，還有「減免企業聘用再就業婦女所提撥的部分勞保費」，這樣可以促使企業主比較有誘因來雇用再就業的婦女，及「推動家務勞動體檢工作配偶的稅額」都讓他印象深刻，同時再次呼籲，「1月11號大家一定要選他」。

▲馬英九帶領祈福默哀　再痛批反滲透法：不是對付中共是對付國人。（圖／記者陳凱力攝）

▲馬英九發表演說後隨即離開，遇支持者索取簽名。（圖／記者陳凱力攝）

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