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把握黃金72小時搶救潘穎諄　「超級美洲獅」出動加強夜間海搜

▲▼EC-225救護直升機,EC225,超級美洲獅直升機,中華民國空軍救護隊,海鷗部隊,藍海豚,水上救難,軍事搜救,救災,運補,吊掛救護,緊急醫療,救護轉診,醫療後送,嘉義空軍基地,空軍第四戰術戰鬥機聯隊。（圖／記者李毓康攝）

▲EC-225救護直升機「超級美洲獅直升機」出動，搜救失聯飛官潘穎諄。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

2架F-5E戰機22日於訓練時發生擦撞，造成中尉飛官羅尚樺殉職，上尉飛官潘穎諄失聯，總統蔡英文下令全力搜救，陸海空搜救行動仍持續進行，空軍已派出多架次黑鷹及超級美洲獅直升機，就是希望能找到失聯的潘穎諄，以及戰機殘骸。

空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊，於2架F5E戰機失事後，第一時間調派黑鷹救護直升機前往搜救，也派出具夜間搜救功能的EC-225型（超級美洲獅）直升機，將著重在夜間海上搜救任務，把握黃金72小時內全力搜尋潘穎諄。

總統蔡英文23日出席「三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮」致詞時表示，已經要求國防部務必全力搜救，並釐清事故原因，並向家屬表達誠摯的哀悼。

根據《聯合報》報導指出，這組空軍救護隊去年二月低調成軍，換裝UH-60M黑鷹直升機後，現有14架UH-60M黑鷹、3架S-70C-6、3架EC225等三種機型執勤，13架國人熟知的「藍海鷗」S-70C藍海鷗服勤33年逾齡除役，勞苦功高，功成身退，軍方封存。

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關鍵字：

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