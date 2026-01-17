參加尾牙「每半小時玩1次遊戲」娛樂主管！她受夠了　網勸：快逃離

▲原PO拋問，何時才能取消尾牙？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

許多企業近期陸續舉辦尾牙慰勞員工，不過，近日有一名女網友發文抱怨，認為尾牙根本是「員工娛樂主管」的場合，不僅吃飯時被強制參與各種遊戲，甚至還得利用下班時間排練表演，這根本是變相加班，到底什麼時候才能取消這種文化？貼文曝光後，引起討論。

尾牙強迫玩遊戲 主管看得哈哈笑

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「什麼時候能取消尾牙」為標題發文，提到他們公司的尾牙真的讓她受夠了，席間每半小時就玩吹桌球、弄麵粉等遊戲，且強迫全員參與，看著台下主管大笑，她覺得宛如員工在娛樂長官。不過，對比其他公司還得利用下班時間排練舞蹈表演，她好像又覺得自己公司稍微好一點。

抽獎竟要自掏腰包 吃飯像加班

針對抽獎環節，原PO分享過去在某大公司的實習經驗，竟是每人出資200元，最後抽出一人獨得，讓她覺得不如拿去捐款。至於餐點部分，她認為即便一桌兩萬元，也不值得花時間待在現場。她強調，下班後還得跟同事、主管吃飯，其實就是一種「另類加班」，因此她納悶這種形式的聚餐，到底什麼時候才能直接取消？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得你別指望公司能取消尾牙、取消讓員工當小丑取悅主管，趕快逃離找個像樣點的公司比較實在」、「還要各出200元是怎樣？公司連抽獎的錢都出不起嗎？不是尾牙很爛，是公司很爛」、「尾牙取消給我錢就好」、「那是你公司爛，跟尾牙沒關係」、「換工作」。也有網友則說，「我很喜歡去欸，因為保底有6000元，我們只要吃飯就好，去年我抽到兩個獎快兩萬，挺爽的」。