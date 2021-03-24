運安會報告不完整、主委為致詞不甩質詢！立委怒：看不起國會？

▲運安會主委楊宏智今日請假，未到立法院備詢。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

上周發生遊覽車撞山壁釀6死的意外事故，由國家運輸安全調查委員會負責調查該事故。然而運安會主委楊宏智今日卻為了至智慧論壇致詞，而向立法院交通委員會請假不備詢，立委洪孟楷不滿，怒轟「國會監督被行政機關看不起嗎？」且運安會報告資料不完整，他也痛批運安會態度散漫。

立法院交通委員會今日邀請運安會主委楊宏智列席報告，然而楊宏智卻請假未出席，副主委許悅玲解釋，楊宏智是為了參加某國際智慧論壇的開幕致詞，因而無法前來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立委洪孟楷直言，論壇的開場致詞有比立法院質詢更重要嗎？近日行政院長蘇貞昌也忙著施打疫苗，仍都出席立法院接受民意監督，為何不是副主委去論壇，主委來立法院接受質詢？痛批「國會監督根本被行政機關看不起」。

對於楊宏智請假一事，立委李昆澤戲稱「牛仔很忙，主委也很忙」，他表示，主委應以運安會相關業務為主，而不是為了去智慧城市展「交通願景館」開幕致詞，不來交通部備詢。

▲上周發生遊覽車撞舊蘇花山壁意外，由運安會負責調查。（圖／記者游芳男翻攝）

而運安會今日提供的書面報告中，並未寫到16日發生的遊覽車撞山壁釀6死意外事故，許悅玲表示，是因為立法院議程有所變動，原訂上周開會延期至今日，在完成書面報告時，尚未發生遊覽車撞山事故，因此沒有寫入書面，而是以口頭報告。

洪孟楷痛批運安會態度散漫，直言「難道報告做了就不用更改嗎？是覺得反正書面報告沒人看，還是為了節能減碳？那乾脆以後不用做書面報告，反正報告寫了等於白寫，可以口頭報告卻沒辦法提供書面報告」。

針對近日發生的軍機相撞事故，運安會僅協助解讀雷達軌跡，洪孟楷表示，過去飛安會都會主動協助軍中事故，如今升級成運安會後，態度反而變得更不積極主動，一年來已經3架軍機墜落，到底是國防部沒有記取教訓，還是運安會沒有提供相關調查資料？

而台鐵海端站也在2月23日發生事故，導致2名道班工人罹難，運安會主張，依法此非營運車輛，因此不在調查範圍內。洪孟楷表示，運安會聲稱重大運輸事故都在調查範圍內，卻有多件意外都不介入調查，難道還得成立軍安會、鐵安會，才能調查各種事故？

許悅玲表示，由於於法無據所以運安會不介入某些事故調查，若大眾希望運安會協助，可以進行修法，等各單位認同協調後，運安會才能進行後續動作。