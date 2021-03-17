運安會立案調查遊覽車撞山6死　「煞車痕列事證」將做實驗測試

▲遊覽車左後車身承受強大撞擊力道，死者多集中在左後側5至7排座位。（圖／記者游芳男翻攝）

記者賴文萱／台北報導

蘇花公路發生遊覽車失控自撞山壁，釀成6死39傷慘劇，肇事游姓司機聲稱自己「踩嘸剎車」，但警方今早初步勘驗，遊覽車並未出現「剎車咬死情形」。對此，運安會表示，這起事故確認是公路一級重大事故，將立案調查，第一時間已派員帶回必要影像、數據資料，包含煞車痕、當事人筆錄等事證會列入深入分析，包含進行實驗測試。

新店復興里里民日前分乘3部遊覽車前往花蓮旅遊，怎料北返途中經過連續彎道下坡時，車身卻突然失控，在柏油路面留下長達47公尺的剎車痕，隨後重重撞上山壁突起的水泥壁角，左後車身硬生生被扯出一個大洞，板金、零件散落一地，甚至還有乘客「連人帶椅」噴飛，現場一片狼藉宛若煉獄。

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運安會主委楊宏智今受訪指出，昨天傍晚5點接到訊息就已派先遣調查小組到現場了解，凌晨1點帶回必要事證，早上召開事實認定會議後，確認是公路一級重大事故，將立案調查。

▲遊覽車蘇花撞山壁，現場留下很長一條剎車痕。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

楊宏智說，調查會是全面性、系統性的，所以會納入當事人筆錄，包含司機提到煞車問題，目前也並不排除。另外，針對司機過去駕駛紀錄、工時，以及保養廠對這部車的處理狀況，目前運安會已經把所有影像、數位資料彙整，會做深入的事證調查，包含實驗測試。今下午運安會也將派員到事故車輛的原廠、保養廠了解狀況，偕同公路總局人員進行下一步作業。

司機第一時間聲稱踩不到煞車，但現場卻遺留下40多公尺煞車痕，對此，楊宏智表示，目前只能列為事證，會跟檢調跟鑑識人員同步作業，車輛上的數據都會列回來，是不是什麼特定原因造成，後續會說明。至於是否跟車輛是氣壓式煞車或是液壓式煞車有關，他認為，氣壓式煞車若有元件發生異常，不排除做動力不足產生問題，但目前沒辦法看出確實原因。

另外，有遊覽車同業公會人員到事故現場了解，初步認為是司機超速、轉彎角度不夠大造成，楊宏智表示，超速問題也不排除，所有資料都會透過數字還原。

▲事故現場一片狼藉，宛若煉獄。（圖／記者游芳男翻攝）

根據警方初步調查，這起事故共釀成6死39傷，由於當下是遊覽車左後側直接碰撞山壁角、承受直接的撞擊力道，也因此死者多集中坐在左後5至7排處；由於當下衝擊力道猛烈，還有乘客瞬間被拋飛、墜落一旁山溝中動彈不得，大多數死者都在水溝中被發現，經救起後已經頭破血流、明顯死亡，現場救援人員只能直接蓋上白布。

事發後遊覽車游姓駕駛也受創，頭、腳受傷，且胸腔骨折，目前仍在羅東博愛醫院治療，且當得知事故造成6人死亡後情緒相當激動，目前暫無法製作筆錄。游姓運將第一時間聲稱是「剎車失靈」、當下踩不到剎車才會撞上山壁；但該輛遊覽車被拖回蘇澳分局後，經警方今初步鑑識，發現檔位停留在N檔（空檔），且輪胎也未發現剎車咬死情形。確切事發原因為何，仍待今下午查看行車紀錄器、周遭監視器畫面進一步勘驗釐清。

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▼游姓司機胸腔骨折，第一時間聲稱自己踩不到剎車，才會撞上山壁。（圖／記者游芳男翻攝）